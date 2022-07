सीजेआई एनवी रमना रांची के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. ज्यूडिशियल एकेडमी के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने संबोधन में मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहे हैं. इसके चलते कई बार तो अनुभवी न्यायाधीशों को भी फैसला लेने में मुश्किल आती है.

देश में मीडिया चला रहा है कंगारू कोर्ट, मुद्दों पर तर्कहीन बहस उनका एजेंडा: CJI

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपये नकद मिले हैं. इसके बाद से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गये हैं कि आखिर वो कौन हैं जिनकी पहुंच मंत्री तक है.

ईडी की रेड से सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी कौन हैं, जिनके घर में मिला 20 करोड़ का कैश

पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के यहां ईडी का छापा पड़ा. इस छापे के बाद अर्पिता मुखर्जी सुर्खियों में आ चुकी हैं. अर्पिता मुखर्जी रील और रीयल लाइफ में ग्लैमरस अंदाज में दिखती आई हैं. हालांकि उनका फिल्मी करियर उतना सफल नहीं रहा है. उन्होंने बंगाली फिल्मों में साइड रोल किया है.

ईडी रेड से चर्चा में आई अर्पिता मुखर्जी की ग्लैमरस तस्वीरें

बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सलमान खान ने गन लाईसेंस के लिए अप्लाई किया है. बीते शुक्रवार को सलमान को मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में देखा गया. सलमान खान ने यह कदम उस वक्त उठाया है, जब उन्हें मशूहर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों से धमकी मिली थी.

धमकी के बाद सलमान खान ने गन लाइसेंस के लिए किया अप्लाई, एक्टर की जान को है खतरा?

मुंगेली में खाद की कालाबाजारी (Black marketing of fertilizers in Mungeli ) और बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजपा और भाजयुमों ने बघेल सरकार का विरोध किया (Mungeli BJP BJYM protest) है. मामले को लेकर लोरमी एसडीएम कार्यालय को भाजपा और भाजयुमों ने घेरने की बात कही है.

मुंगेली में खाद की कालाबाजारी और बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजपा और भाजयुमो का विरोध

बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज में इन दिनों कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. पिछले 2 सालों में कैंसर के मरीजों की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई (cancer patients increase in Bilaspur Sims Medical College) है.

बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज में कैंसर के बढ़ते मरीजों ने बढ़ायी स्वास्थ्य विभाग की चिंता

छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं. इस बीच विधानसभा सत्र (chhattisgarh assembly session) में कौन से विधायक ने कितने सवाल पूछे हैं, किस विधायक की कितनी अधिक या कम उपस्थिति रही है, जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

विधायकों का रिपोर्ट कार्ड: जानिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस विधायक ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे ?

छत्तीसगढ़ में चक्रवाती बारिश को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अलर्ट रहने के निर्देश सभी जिला प्रशासन को दिए (effect of cyclonic rain in chhattisgarh) हैं.

छत्तीसगढ़ में चक्रवाती बारिश का असर, सीएम ने राज्य के एसपी कलेक्टर को किया अलर्ट

बिलासपुर कानन पेंडारी में टाइगर के शावकों का नामकरण 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर (Tourists will decide the name of the cubs of Bilaspur Kanan Pendari) होगा.

कानन पेंडारी के शावकों का नाम तय करेंगे पर्यटक, 29 जुलाई को होगा ऐलान

Hearing in Chhattisgarh High Court in abortion case of minor: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश दिया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की दी अनुमति