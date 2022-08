प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के रेवड़ी बांटना बंद करने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने जोरदार हमला बोला है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि '' देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है. मकान नहीं बन पा रहे हैं. ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा. न्यूनतम आवश्यकता को समझना होगा. बीमार उद्योग को मदद पहुंचाना. गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी है. देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है, ये अच्छा है कि इस पर चर्चा तेज होगी.''

आजादी की 75वीं वर्षगांठ (azadi ka amrit mahotsav) को पूरे देश में अब महोत्सव के रूप मनाया जा रहा ( Indian Independence Day) है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी 50 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य है. हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजधानी में किस तरह की तैयारी चल रही है? सरकारी संस्थाओं , वीआईपी जगहों, वाहनों, शासकीय इमारतों जैसे अलग-अलग जगहों पर झंडे का आकार क्या होता है ? झंडे लगाने को लेकर नियम क्या है ? इसको लेकर ईटीवी भारत ने रायपुर कलेक्टर (Raipur Collector) से बात की.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘हमर तिरंगा अभियान‘ पर आधारित फिल्म का लोकार्पण (indian Independence Day)किया.जनसम्पर्क विभाग द्वारा इस अभियान पर हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भाषा में दो अलग-अलग फिल्म तैयार कराई गई हैं.मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 11 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान की शुरूआत की गई है. इस अभियान के दौरान राज्य के गांव-गांव, शहर-शहर, घरों, शासकीय कार्यालयों, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा (Achievements 75 ) है.

पूरे देश में आजादी का 75वां वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा(Har Ghar tiranga abhiyan in Dantewada ) है. इस क्रम में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 231 बटालियन के प्रांगण जावंगा, गीदम में तिरंगा रैली निकाली गई. सुरेन्‍द्र सिंह, कमांडेंट 231 बटालियन के नेतृत्व में हर्षोल्लास से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भारत सरकार के इस अभियान को लेकर सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान मुख्यालय के साथ-साथ आसपास के गांवों में घर-घर पहुंचे. सीआरपीएफ जवान लोगों को हर घर तिरंगा के लिए जागरूक कर रहे (CRPF took out Tiranga rally in Dantewada) हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद अब डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीज प्रदेश में तेजी से बढ़ने लगे (Now the danger of swine flu in Chhattisgarh) हैं. स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है. प्रदेश में अब तक 49 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं. छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू (swine flu in Chhattisgarh) के 12 नए केस सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार देर रात इसकी पुष्टि की है. 22 मरीज अभी भी एक्टिव है. स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है.

देशभर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ (azadi ka amrit mahotsav) के मौके पर आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी .आज भी हमारे बीच ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद हैं . इस कड़ी में पंजाब से रायपुर पहुंचे 94 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवतार सिंह राठौर से ईटीवी भारत ने खास बातचीत (Saluting Bravehearts) की.

हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 (World Photography Day 2022) मनाया जाता है. यह एक सालाना वैश्विक उत्सव है, जिसमें फोटोग्राफी के इतिहास, इसकी कला, शिल्प और विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है.

राजधानी रायपुर में ऐसे कई स्मारक और स्कूल है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे. राजकुमार कॉलेज , जयंत पांडे स्कूल , सप्रे शाला ये सभी अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए स्कूल हैं.इन्होंने अंग्रेजो के जुल्मों को देखा है. इन स्कूलों की पुरानी दीवारों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नामचीन हस्तियों की कहानियां बसी हैं. स्कूलों की दीवारों में आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथाओं को संभाल कर रखा है. ईटीवी भारत आज आपको ऐसे ही एक माधवराव सप्रे स्कूल के बारे में बताने जा रहा है. जिसे 1913 में बनाया गया (places of Raipur where the memories of the freedom struggle reside ) था.

पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर और छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सदस्य महेश चन्द्रवंशी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंडा में सिख समाज के निशान साहेब दरबार के "चोला परिवर्तन" कार्यक्रम में शामिल (Chola transformation program concluded in Babbe Dera Kunda of Pandariya) हुए. बता दें कि हर साल रक्षाबंधन के दिन सिख समाज कुंडा द्वारा निशान साहेब बब्बे डेरा के दरबार मे चोला परिवर्तन किया जाता (Pandariya News) है.

केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव (azadi ka amrit mahotsav) मनाने की अपील की है. जिसके तहत पूरे देश भर में लोग इसकी तैयारी में जुट गये हैं. आज भिलाई में भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया. इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साइकिल रैली (BSF and school children took out cycle rally) निकाली. जिसका नगर भ्रमण के दौरान लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया.

