देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा (Kranti diwas 2022) है. आजादी के 75 साल पूरे होने पर रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन किया ( Freedom Fighters honored in Raipur Amrit Mahotsav ) गया. उनका सम्मान किया गया. इस मौके पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया (Amrit Mahotsav of Independence) है. जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा शामिल (Azadi Ka Amrit Mahotsav) हुए.

क्रांति दिवस 2022: स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का रायपुर में सम्मान पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक और क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलगढ़िया योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत प्रदेश में स्कूली बच्चों में स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना है. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से इस योजना में खेल साम्रगी की खरीदी करनी थी. लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते खेलगढ़िया योजना में स्थानीय स्तर पर खेल सामान की खरीदी ना करते हुए अन्य राज्यों से खेल सामान मंगाए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में खेलगढ़िया योजना में भ्रष्टाचार का खेल! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय जनता पार्टी (BJP Chhattisgarh) के केंद्रीय संगठन ने अब छत्तीसगढ़ भाजपा की जिम्मेदारी बिलासपुर लोकसभा के सांसद अरुण साव (Bilaspur Lok Sabha MP Arun Sao) को सौंपी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (BJP National President Jagat Prakash Nadda) ने विष्णु देव साय की जगह , बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है.

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विष्णुदेव को हटाना अनुचित : कांग्रेस पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर में बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर हैं. बस्तर में लोगों को भारी बारिश की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एक ओर शहर के कई वार्डों में पानी भर गया है तो वहीं एनएच 30 में लंबा जाम लगा हुआ (Traffic affected due to heavy rain in Bastar ) है.

बस्तर में बारिश से बिगड़े हालात: नेशनव हाईवे जाम, आवागमन प्रभावित पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासत चरम पर (debt on chhattisgarh government) है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर बघेल सरकार को घेर रही (politics on rising debt in chhattisgarh) है. हालांकि आंकड़ा ये कहता है कि छत्तीसगढ़ पर भाजपा शासित राज्यों से कम कर्ज है.

छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ते कर्ज पर सियासत! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव (azadi ka amrit mahotsav ) मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हम आपको ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन (Indian Independence Day ) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.यदि ये स्वतंत्रता सेनानी देश में मौजूद नहीं होते तो शायद ही कभी हमारा देश आजादी के लिए अपना सिर उठा पाता. इनके साहस और बलिदान के कारण ही देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो (Changemakers ) सका.

freedom fighters of Chhattisgarh : आजादी के अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आजादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव (azaadi ka amrit mahotsav) के रूप में मनाया जा रहा है. हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tiranga abhiyaan ) के तहत देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में 50 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य है. भारत को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर की है. आज उनकी याद में शहर के कई चौक चौराहों पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है और चौक को उनका नाम दिया गया है.

आजादी का अमृत महोत्सव : रायपुर में आजादी की याद दिला रहे चौक चौराहे पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी आए तो उनके विचार से प्रभावित होकर कई नौजवानों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया. जो आगे चलकर देश के लिए काफी सफल साबित हुआ. ऐसे ही एक ऊर्जावान व्यक्तित्व थे पंडित सुंदरलाल (Story of Gandhi Pandit Sunderlal Sharma of Chhattisgarh) शर्मा.

freedom fighters of chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा की दास्तान पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

समाज में अज्ञानता के अंधकार को शिक्षा की रौशनी से दूर किया जा सकता (school ruined in koriya) है. इसी वजह से सरकारें शिक्षा को लेकर पानी की तरह पैसा बहाती है.ताकि समाज के आखिरी छोर में रहने वाला व्यक्ति भी इससे अछूता ना रहे. लेकिन सरकारी योजनाओं में उस वक्त पलीता लगता दिखाई देता है जब इसकी जिम्मेदारी उठाने वाले कंधे कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के बोझ तले दिखाई देते हैं. ऐसी एक तस्वीर कोरिया जिले में दिखाई दी है. जहां पर नौनिहालों को जान जोखिम में डालकर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही (Studying at risk in Koriya ) है. वो भी बिना किसी टाट पट्टी के.

लापरवाही या गैर जिम्मेदारी : एक ही कक्षा में लगती है पहली से पांचवी तक की क्लास पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केरोसिन की कीमत सौ रुपए के करीब पहुंच गई है. केरोसिन की कीमत 99 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर तक (kerosene costlier than diesel in Chhattisgarh) जा पहुंची है. यह कीमत पेट्रोल से महज 4 रुपए ही कम और डीजल से 3 रुपए 11 पैसे ज्यादा है. यही वजह है कि अब आम आदमी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग में केरोसिन को नहीं ला रहा है. वह लकड़ी जलाकर खाना पका रहा है.

छत्तीसगढ़ में डीजल से महंगा केरोसिन: अब न ग्राहक खरीद रहे और न डीलर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें