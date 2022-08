सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है. सीएम बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है. सीएम ने उम्मीद जताई की उनकी अगुवाई में देश आगे बढ़ेगा. द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम बघेल की द्रौपदी मुर्मू के साथ पहली मुलाकात थी.

बघेल का दिल्ली दौरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम बघेल ने दी बधाई, पीएम से छत्तीसगढ़ के विकास पर हुई चर्चा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिलासपुर में पूरे परिवार को जलाकर मारने की कोशिश का वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे दो शख्स घर के सामने बंद दरवाजे के पास आग लगाकर पूरे परिवार को मारने की कोशिश कर रहा (Threat to kill entire family in Bilaspur) है. बदमाशों की पूरी हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. बदमाशों ने घर के सभी खिड़की और दरवाजे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया है.

बिलासपुर में पूरे परिवार को जलाकर मारने की कोशिश, हरकत सीसीटीवी में कैद पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव (Azaadi ka amrit mahotsav ) मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हम आपको ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताने जा रहे हैं.जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका (woman freedom fighter of chhattisgarh) निभाई.जिस तरह से पुरुषों ने इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

Women Warriors of chhattisgarh: जानिए स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का योगदान ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सक्ती नगरपालिका (Sakthi Municipality) नवनिर्मित दुकानों की नीलामी में हुए घपले का मामला सामने आने के बाद नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर फिर से नीलामी करवाने का फैसला लिया गया (Auction of shops in Sakthi municipality under investigation) है. आपको बता दें 8 जुलाई को नगरपालिका सक्ती में नवनिर्मित स्व बिसाहूदास महंत सियान सदन में बनीं 5 दुकानों की नीलामी की गई थी.

Etv Bharat Padtaal : जांच के दायरे में सक्ती नगरपालिका में दुकानों की नीलामी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बलरामपुर जिले में कथित तौर पर मंत्री का PA बनकर ग्रामीणों से ठगी करने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों की शिकायत पर रघुनाथ नगर पुलिस ने आरोपी शशिकांत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया (Fake PA of Minister Arrested in Balrampur) है. आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

Fake PA of minister Arrested: ''मैं मंत्री का PA हूं सब काम करवा दूंगा'' पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई (naxal police encounter in kanker) थी. जिसमें जवानों ने नक्सली कैम्प को तहस-नहस कर दिया है. देर रात डीआरजी के जवान लौट आए हैं. वही पुलिस ने क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी है. कांकेर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि '' आमाबेड़ा क्षेत्र के कामकाकूडूम (Naxal goods recovered in Amabeda in Kanker) के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की लगातार मौजूदगी की खबर मिल रही थी.

naxal police encounter in kanker : पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कैंप ध्वस्त पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर में चारामा की एक दुकान में राखी खरीदने पहुंचे युवक युवती बंटी बबली की तरह दुकान की सेल्सगर्ल को चकमा देकर सामान और अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी ले (Incident of theft in Kanker Charama) उड़े. सेल्सगर्ल को इसकी जानकारी तब हुई जब दूसरा ग्राहक ज्वेलरी खरीदने पहुंचा और उस जगह से ज्वेलरी गायब थी.

कांकेर में बंटी बबली कारनामा करके हुए फुर्र पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बलरामपुर के बछवार पारा में लगभग 18 साल बाद स्कूल भवन बन रहा है. मिट्टी के कच्चे मकान में बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को जल्द ही पक्का स्कूल भवन मिल जाएगा. स्कूल बनने के लिए समय तो बहुत ज्यादा लगा लेकिन आज भी स्कूल की राह आसान नहीं है. स्कूल भवन बनाने मजदूर अपने कांधों पर सामान लेकर कई किलोमीटर दुर्गम पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं. (Balrampur laborers climbing difficult climb to build school )

बलरामपुर के बछवार पारा में बन रहा पहला स्कूल भवन, कई किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर पैदल सामान ले जा रहे मजदूर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भिलाई रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी (Rastogi Collage Food Poisoning case bhilai) जिस भवन में संचालित हो रही है. उसका भवन अनुज्ञा आवासीय या व्यवसायिक. इसे लेकर जवाब सोसायटी (Rastogi Education Society Bhilai)ने अब तक नगर निगम को नहीं दिया है. निगम ने नोटिस भेजकर तीन दिन में दस्तावेज पेश करने कहा था. निगम ने कहा था कि '' भवन की अनुमति आवासीय प्रायोजन के लिए प्राप्त की गई थी. वहां शैक्षणिक संस्था का संचालन किया जा रहा है.

Rastogi Collage Food Poisoning case bhilai : रस्तोगी एजुकेशनल सोसायटी की मनमानी, निगम को नहीं दिया जवाब पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई शुक्रवार से जारी है. जो रविवार तक चलने की खबर मिल रही है. ईडी रायपुर, दुर्ग भिलाई और राजनांदगांव के ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है. 2 चार्टेड अकाउंटेंड को भी घेरे में लिया गया है. (Foreign Origin Gold Smuggling Syndicate in Chhattisgarh )

ED raid in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से 15 ठिकानों पर ईडी की दबिश पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें