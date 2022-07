कांकेर जिले का कोयलीबेड़ा ब्लॉक नक्सल प्रभावित है. यहां बारिश के कारण मेंढकी नदी उफान पर है. लोग जान जोखिम में डालकर मेंढकी नदी पार कर रहे हैं. एक साथ कई ग्रामीण नदी पार करते नजर आ रहे हैं. यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. उफनती नदी पर जिस तरह ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हैरत की बात ये है कि यहां प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए (Villagers crossing river risking their lives in Kanker) हैं.

रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रायपुर नगर निगम ने मिशन क्लीन खारून अभियान शुरू किया था. जिसके तहत रायपुर के अलग-अलग इलाकों में तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना (Raipur lifeblood Kharun River when will it be pollution free ) था. हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारा और निमोरा में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है. लेकिन आज भी खारून नदी को प्रदूषण से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है.

नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अफसर डॉ. एम.गीता की हालत में लगातार सुधार हो रहा है. करीब डेढ़ माह तक वेंटिलेटर में रहने के बाद अब उनके शरीर से वेंटिलेटर हटा दिया गया (Chhattisgarh cadre woman IAS came out of coma) है. डॉ एम गीता छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी सेंवाएं दे चुकी हैं.

कोरबा जिले के कोरबी चौकी में एक जवान ने निजी बस परिचालक (कंडक्टर ) के साथ चोटिया में जमकर मारपीट (Army jawan beat up conductor in Korba ) की. इस मारपीट में चोटिया के कुछ ग्रामीण भी शामिल थे. सेना के जवान और ग्रामीणों ने बस रोककर यात्रियों की मौजदूगी में कंडक्टर के साथ मारपीट की. अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा (Video of assault on conductor in Korba goes viral) है. कोरबी चौकी पुलिस बस कंडक्टर की शिकायत पर जांच कर रही है.

गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले नरेश प्रजापति प्रवासी कामगारों के लिए भारत के 10 राज्यों से होकर 5100 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे (Gaurela Pendra Marwahi reached the person who left for Delhi from Gujarat) हैं. नरेश ने प्रवासी मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है. नरेश की मानें तो ''मेट्रो शहरों से काफी संख्या में मजदूर पैसा कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करते हैं. लेकिन उन्हें किसी भी तरह का सहयोग नहीं (Naresh Prajapati fight for migrant laborers) मिलता.''

कांकेर जिले में पिछले चार दिनों से रुक-रुककर मूसलाधार बारिश हो रही है.नदी-नाले उफान पर (Dangerous to take selfie on river bank in Kanker) है. वही क्षेत्र के जलप्रपात भी अपने पूरे शबाब पर है. जहां सैलानी जलप्रपात का लुफ्त उठाने पहुंच रहे हैं, लेकिन जल प्रपात के किनारे सेल्फी खींचना, मस्ती करना कहीं सैलानियों को महंगी ना पड़ जाए. क्योंकि आजकल बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. नदियों में तेज बहाव है. ऐसे में थोड़ी सी चूक लोगों के लिए भारी पड़ सकती है.

हाईकोर्ट (Division Bench of Bilaspur High Court gave an important decision) ने घर से निकाली गई विधवा बहू के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद पति की मौत होने पर विधवा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा इस बात का भी रास्ता साफ हो चुका है. भारत में पहले यह स्पष्ट नहीं था कि यदि पति की असमय मृत्यु हो जाए और विधवा महिला को ससुराल से निकाल दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी और भरण पोषण की जवाबदेही किस पर होगी. लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधवा महिला अपने ससुर और ससुरालवालों पर भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है.

बीजापुर जिले मे पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं. जिले के तरलागुडा, बारेगुडा समेत कई गांव टापू बन गए हैं.वहीं जिला बीजापुर में ग्राम गुमरा में चेरकंटी नाला बुमरा घाट में नगर सेना बाढ़ बचाव दल ने गर्भवती महिला और मलेरिया पीड़ित लड़के का रेस्क्यू किया (Young men came as angels for pregnant women in bijapur) गया.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. शातिर चोरों ने अब नेताओं के घरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. राज्य के पूर्व गृह मंत्री और विधायक ननकीराम कंवर के रायपुर स्थित निवास में चोरों ने सेंधमारी की है. उनके घर से चोरों ने एलईडी टीवी पार कर दिया है. जिसकी कीमत लगभग 80 हजार रुपए बताई जा रही है. इधर पूर्व गृह मंत्री के घर चोरी की खबर लगते ही रायपुर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

बस्तर जिले में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मिशनरी के स्कूल संचालित हैं. जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. लेकिन इन्हीं स्कूलों में आरटीई एक्ट लागू नहीं होता. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर रखा (No RTE admission in Christian missionary schools in Bastar) है. ऐसे में इन स्कूलों ने अपना पंजीयन अल्पसंख्यक दर्जे में करवाकर आरटीई की छूट से खुद को बाहर रखा है.

