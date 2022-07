कांग्रेस संगठन चुनाव की बैठक मंगलवार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन सम्पन्न (Congress meeting in Raipur Rajiv Bhavan) हुई. इस बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) भी शामिल हुए. बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि '' अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप चुनाव अधिकारी सभी जिलों और ब्लॉक में जाकर बैठक कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करेंगे.प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई की अध्यक्षता में जिला चुनाव अधिकारी और ब्लॉक चुनाव अधिकारियों की बैठक सम्प्पन हुई है.''

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा (Monsoon session of Chhattisgarh Legislative Assembly) है. मानसून सत्र से पहले 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक (Bhupesh cabinet meeting) है. इस मीटिंग में सरकार की क्या रणनीति होगी. इस पर 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में चर्चा (Chhattisgarh fisherman policy) होगी.

कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई (Chirimiri health system collapses) है. बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर के कारण यहां काफी बदलाव हुए.

बकरीद के दिन रायपुर के कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग में सार्वजनिक स्थान पर बकरा काटने का मामला सामने आया (protest against killing of animals in public place in raipur) था. प्रशासन को जैसे ही मामले की जानकारी हुई प्रशासन ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए. वहीं आज हिंदू समाज के लोगों ने राजभवन से कलेक्ट्रेट परिसर मल्टी लेवल पार्किंग तक पैदल मार्च कर गंगाजल से मल्टी लेवल पार्किंग का शुद्धिकरण (Purification of multilevel parking of Raipur ) किया.

बीते दो दिनों में कांकेर में जमकर बारिश हुई है. इस बारिश में कई नदी नाले पूरे शबाब पर हैं. इस बारिश के कारण कांकेर बायपास रोड का एप्रोच पुल बह गया (approach bridge of the bypass road in Kanker shed )है. गौरतलब है कि पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. जिससे पहाड़ी नाले उफान पर आ गए (Heavy rains affected life in Chhattisgarh) हैं. वहीं कांकेर बायपास रोड में पुल निर्माण किया जा रहा है.

शहरों में निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं गांवों में सरकारी स्कूल के बदतर हालात किसी से छिपे नहीं हैं. ऐसे में कुछ जगह शिक्षक और ग्रामीण मिलकर प्रेरणादायक पहल कर रहे हैं. रायपुर के पठारीडीह में भी जनसहयोग से शासकीय नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीर बदल गई है. यहां बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम हैं तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भी दी जा रही है.

कभी लोगों से आबाद रहने वाला चिरमिरी क्षेत्र धीरे-धीरे वीरान होता जा रहा (Chirmiri Municipal Corporation) है. इस क्षेत्र में कभी 2 लाख से ज्यादा की आबादी रहती थी. कई कोल माइन्स से लोगों की जीविका चलती थी.लेकिन जैसे-जैसे धरती से कोयला निकलता गया वैसे-वैसे यहां की आबादी भी कम होती गई. चिरमिरी नगरपालिक निगम की जनसंख्या लगातार घट रही है. चिरमिरी पूरी तरह कोयलांचल क्षेत्र है. जहां कोयले के अलावा कोई दूसरा उद्योग नहीं है. इस क्षेत्र में यूपी, पश्चिम बंगाल और एमपी से लोग आकर बसे और कोल खदानों में काम किया.

कोरबा शहर के रामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत चोर और असामाजिक तत्वों का तांडव जारी है. पीडब्ल्यूडी स्कूल का चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर (Demolition of religious place in Korba Rampur) है. इसी बीच मंगलवार की सुबह सिंचाई कॉलोनी स्थित धार्मिक स्थल में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया .

बिलासपुर सरकंडा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने ही भाई की सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. इस जघन्य हत्या के पीछे आपसी विवाद निकलकर सामने आ रहा है. दो दिन के भीतर क्षेत्र में दूसरी बड़ी हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है. (sarkanda police arrested murder accused )

मेकाहारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने 30 वर्षीय युवक की हार्टअटैक की स्थिति में लेजर ट्रीटमेंट से युवक की जान बचाई (Unique treatment of heart blockage in Mekahara Raipur) है. 30 वर्षीय युवक सुबह हॉस्पिटल में हार्टअटैक की स्थिति में पहुंचा था.डॉक्टर ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत मरीज को एडमिट कर मरीज की एंजियोग्राफी और सोनोग्राफी की. टेस्ट रिपोर्ट में डॉक्टरों को हार्ट की नली में ब्लॉकेज के बारे में पता चला. डॉक्टरों ने तुरंत मरीज का इलाज कर उसकी जान बचा ली (Steam heart blockage treatment in Mekahara raipur) है.

