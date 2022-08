कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. सितंबर महीने में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा. कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने इसकी पुष्टि की है. जी-23 समूह के नेता भी चुनाव प्रक्रिया और इसकी पारदर्शिता पर नजर रखे हुए हैं. election for new congress president.

success story of IG Ratan Lal Dangi हर इंसान को सोशल लाइफ में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उन्हें कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है. तब कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता हासिल होती है. ऐसी ही कहानी आईजी रतन लाल डांगी की है. वह आईपीएस कैसे बने. कैसे उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं. यह सब खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर बताया है IPS Ratanlal Dangi shares his success story. रतनलाल डांगी की सफलता की कहानी रतनलाल डांगी की जुबानी. IPS Ratanlal Dangi

protest of Bharatiya Janata Yuva Morcha in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है. 24 अगस्त को रायपुर में बीजेवाईएम का बघेल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा BJYM National President Tejasvi Surya. बीजेपी ने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल सरकार पर हमला बोला है.

रायपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई है. पुलिस कस्टडी में युवक की मौत होने से एसएसपी ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

बस्तर में तैनात सुरक्षाबलों की टीम युवाओं के लिए वरदान बन चुके हैं. कोंडागांव में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 19 युवाओं को नियमित ट्रेनिंग दी. जिसके बदौलत कोंडागांव के इन युवाओं को बस्तर फाइटर्स में चयन हुआ है.

World muaythai Boxing Championship मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ बस्तर के युवराज ने कांस्य पदक जीता है.Yuvraj of Bastar won bronze medal

छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक भिलाई के सेक्टर-9 जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शुरू किया गया है. अब गंभीर रूप से जले लोगों को स्किन उपलब्ध हो सकेगी.Chhattisgarh first skin bank started in Bhilai

institute of hotel management in Raipur Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में 12वीं पास बेरोजगार युवक युवतियों को होटल इंडस्ट्रीज से जुड़ने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है. इसके लिए होटल प्रबंधन, खानपान तकनीकी एवं पोषण आहार, संस्थान एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त है. Opportunity to join Hotel Industries in Chhattisgarh

जशपुर में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. रविवार को जशपुर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया गया. राज्य के 5 संभागीय खेल मुख्यालय के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे.

बीजापुर के भैरमगढ़ में सरेंडर नक्सली की हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया गया. हाथ पैर में रस्सी बांधने के निशान है. सरेंडर करने के बाद पुलिस लाइन में था. जहां से कुछ दिनों पहले फरार हो गया था.

