छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने छह फीसदी डीए बढ़ाया है. अब सरकारी कर्मचारियों को 22 प्रतिशत की जगह 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. त्यौहारों से पहले प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है.

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव (Azadi ka amrit mahotsav) के रूप में मनाया. इस दिन राजधानी समेत प्रदेश भर में लोग देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दिए. स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी रायपुर में ज्यादा घटनाएं तो नहीं हुई है, लेकिन इस दिन जमकर जाम छलकाए गए हैं. जिले के 32 थानों की बात की जाए तो आधा दर्जन से अधिक थानों में सार्वजिनक जगहों पर शराब पीते या बेचते पकड़े गए हैं. पुलिस ने इनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

आजादी के जश्न में खूब छलके जाम, रायपुर की सड़कों पर पियक्कड़ों की बाढ़ पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सामरी विधानसभा 08 के ग्राम दुर्गापुर की सबसे वृद्ध मतदाता दाडहो बाई (102 वर्ष) ने जागरूक मतदाता (election commission chhattisgarh) होने की जिम्मेदारी निभाते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक (102 year old woman voter id linked with aadhaar in balrampur) कराया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो हमेशा मतदान करती हैं और आगे भी मतदान कर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी.

102 साल की महिला का वोटर आईडी आधार से हुआ लिंक पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बालोद की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय आसपास के जिलों के लिए भी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. भारी बारिश के कारण तांदुला जलाशय उफान पर है. यह जलाशय सेफ्टी वॉल से ओवरफ्लो होने लगा है. ओवरफ्लो होने से यहां पर मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है. पूरे बालोद जिले सहित आसपास के जिलों से लोग इस मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं. साल 2018 में 28 अगस्त को जलाशय ओवर फ्लो हुआ था, जिसके बाद आज फिर ये नजारा लोगों को देखने को मिल रहा है.

बालोद का तांदुला जलाशय सालों बाद फिर ओवरफ्लो पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. राज्य के कई जिलों में आफत वाली बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. शिवनाथ नदी में तीन बैराज से लगातार 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया ( Flood situation due to heavy rains in many districts of Chhattisgarh) है.

छत्तीसगढ़ कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुर्ग की जीवनदायनी नदी कहे जाने वाले शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे बस्तियों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. नदी का पानी सड़कों तक पहुंच गया है. दुर्ग से राजनांदगांव जाने वाले मार्ग में कई जगहों पर पानी भरने से आवाजाही बाधित हो गई है. जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और एसडीआरफ की टीम लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है.

दुर्ग में उफान पर शिवनाथ नदी, बाढ़ के पानी में डूबे रिहायशी इलाके पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ (korba news) था. वहीं जिले के वनांचल क्षेत्र जटगा में एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही (Safe delivery of child in police vehicle in Korba ) थी. अस्पताल की दूरी अधिक होने का कारण स्थानीय लोगों ने डायल 112 को फोन किया. जिसके बाद जवान फिर से सही समय पर मदद लेकर महिला तक पहुंचे और फिर महिला ने वाहन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. फिलहाल महिला जटगा के स्वास्थ्य केंद्र (Korba Jatga Health Center) में भर्ती है.जहां जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

फिर डायल 112 में गूंजी बच्चे की किलकारी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने तेज कर दी है. प्रदेश में संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगस्त के आखिरी हफ्ते में छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सितंबर के शुरुआती हफ्ते में छत्तीसगढ़ आने की संभावना है. फिलहाल दोनों नेताओं के आने के कार्यक्रम को फाइनल नहीं किया गया है लेकिन भाजपा ने दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. बूथ स्तर पर बीजेपी को मजूबत करने शाह और नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं. ताकि 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने में कोई कोर कसर न रह जाए.

शाह और नड्डा का जल्द छत्तीसगढ़ दौरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होने से बच गया. बच्चों को लेने जा रहे दो स्कूल बसों के बीच टक्कर हो गई. जिससे एक बस पलटते हुए खेत में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने खेत में पलटे बस से बच्चों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि बच्चों को मामूली चोटें आई. एक बच्ची को गंभीर चोट आई जिसे कुकदूर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है.

कवर्धा में निजी स्कूल बसों की टक्कर में कई बच्चे घायल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. एनकाउंटर में भारी संख्या में नक्सलियों को नुकसान की खबर है. डीआरजी जवान और सीआरपीएफ जवानों के बीच एनकाउंटर हुआ है. पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में सभी जवान सुरक्षित हैं. सुकमा के गोलापल्ला के जंगलों में यह एनकाउंटर हुआ है. सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने नक्सलियों से मुठभेड़ की पुष्टि की है.

बस्तर के सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, नक्सलियों को भारी नुकसान का दावा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें