राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज को राष्ट्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम यह उनका पहला संबोधन होगा. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी.

Announcement of Police Medal Awards on Independence Day केंद्रीय गृह मंत्रालाय की तरफ से पुलिस मेडल का ऐलान कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के करीब 15 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक मिला है. मेरिटोरियस सर्विस मेडल श्रेणी में भी छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं. Gallantry Medal to Police Officers of Chhattisgarh

कोरबा में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया. सैकड़ों लोग शामिल हुए. आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया.

भारत के वारेन बफेट कहे जाने वाले बिगबुल राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया. इलाज के लिए उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया था. झुनझुनवाला को 2-3 सप्ताह पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था. उन्होंने महज पांच हजार रुपये से निवेश की शुरुआत की थी, और आज उनके पास 43 हजार करोड़ का एम्पायर है.

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से हथगोले, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में आजादी का अमृत महोत्सव पर मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली.

छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यहां की जनता विकास को तरस रही है. 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने के बाद ही विकास हो पाएगा.

जांजगीर चांपा में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों का संपर्क टूट चुका है. नदी किनारे वाले गांवों की स्थिति बद से बदतर है. यहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं.

जांजगीर चांपा में लोक अदालत में 6136 मामलों का निराकरण हुआ. ज्यादातर मामलों में राजीनामा कर पक्षकारों को लाभ पहुंचाया गया. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी लोक अदालत में शामिल हुए.

रायपुर में लुटेरी लड़कियों का गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. लड़कियों के इस गैंग में तीन लड़कियों के साथ एक युवक भी है. ये गैंग फैक्ट्रियों से लोहा और दूसरा सामान चोरी करता है. कोई बीच में आए तो उन पर हमला भी करने से पीछे नहीं हटती है. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है.

