रायपुर की दृष्टिहीन छात्रा यवनिका हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की टॉपर बनीं हैं. यवनिका को गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में प्रदान किया (Yavanika became topper of Hidayatullah National Law University) गया.

हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में पल्लवी मिश्रा को 11 गोल्ड मेडल मिले हैं. ईटीवी भारत ने पल्लवी मिश्रा से बात कर जानना चाहा कि उन्होंने ये सफलता कैसे अर्जित की है. जानिए पल्लवी मिश्रा ने क्या कहा ?

CJI एनवी रमना हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के पांचवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. कन्वोकेशन में उन्होंने कहा कि "सामाजिक पारदर्शिता बहुत जरूरी है. हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है. लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए. भोजन, आवास, मूलभूत अधिकार लोगों को दिलाना प्राथमिकता होना चाहिए. "

कोटा-बिलासपुर मार्ग पर रविवार को सड़क हादसा हो गया. बस की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई. जबकि छह से ज्यादा लोग घायल हो गए.

धमतरी में हल्की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी (bad condition of roads on Light rain in Dhamtari ) है. हाल ही में हुई पहली बारिश से सड़कों में गड्ढे हो गए हैं.

कांकेर में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक बीएस ध्रुव समेत तीन को जिला कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. भ्रष्टाचार के मामले में तीनों पर कार्रवाई हुई है.

दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित गांव के आदिवासी छात्रों ने गुडसे आश्रम अधीक्षक पर प्रताड़न का आरोप लगाया है. इसको लेकर ग्रमीणों ने गुडसे के आश्रम अधीक्षक को हटाने की मांग की है.

कोरबा में वजन त्यौहार 1 अगस्त से शुरू हो रहा है. इस दौरान 6 साल तक के बच्चों का वजन नापा जाएगा. बच्चा कुपोषित होने पर उनकी देखरेख की जाएगी.

बैकुंठपुर के किसान बारिश न होने से परेशान हैं. बारिश के लिए ग्रामीणों ने पुरखों द्वारा किए जाने वाले टोटके को अपनाया (farmers got frog married For rain in Koriya) है. ग्रामीणों ने मेंढक-मेंढकी की शादी करा दी है. लोगों को मानना है कि ऐसा करने से बारिश होती है.

भारतीय मजदूर संघ ने भिलाई स्टील प्लांट का यूनियन मान्यता चुनाव जीत लिया है. बता दें कि बीएसपी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब बीजेपी के मजदूर संगठन माने जाने वाले बीएमएस ने चुनाव जीता (BMS wins by huge votes in union election of Bhilai Steel Plant ) है.

