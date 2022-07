बिलासपुर संभाग में 6 जिला शामिल है. इन छह जिलों में बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और गौरेला पेंड्रा मरवाही है. संभाग में 24 विधानसभा है. विधायक निधि से स्वीकृत लगभग 808 काम अब तक शुरू भी नहीं हुए हैं. ये काम 2018-19 से लेकर 2022-23 के हैं, जिन्हें जिलों के संबंधित विभाग शुरू करा पाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर रायपुर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की. उन्होंने कहा कि "लोग हमसे पूछते हैं कि यदि कांग्रेस दिल्ली में वापस आए तो किस किस्म की सरकार लेकर आएगी...तो गर्व से मैं कहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ में आकर देखिए हमारी सरकार से लोग कैसे संतुष्ट (Congress MP Shashi Tharoor reached Raipur )हैं." यह बातें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्क्लेव में कहीं. यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हो रहा है. यह दो दिवसीय आयोजन आज से शुरू हुआ है.

बालोद जिले के ग्राम पंचायत सिवनी में एक ऐसी बस्ती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 100 के आसपास (unique world of Balod Serpents) है. 100 लोगों की बस्ती में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जो अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में जो भागती दौड़ती दुनिया से दूर प्रकृति के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं. नाग पंचमी का पर्व (Nagpanchami 2022 ) है. ऐसे में इनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि यदि ये ना होते तो कई लोग असमय ही दुनिया से जा चुके (rouble of snake catchers in Balod) होते.

देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं. CJI नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इसके अलावा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस कार्यक्रम में बतौर मेहमान शिरकत (Chief Justice of India visit to Raipur) करेंगे.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने रायपुर (BJP national spokesperson Sudhanshu Trivedi reached Raipur ) पहुंचे. रायपुर भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती बल्कि, समाज में बदलाव लाने और समाज का विचार और सोच बदलने के लिए राजनीति करती है.

छत्तीसगढ़ के सरगुजा का एक युवक पुणे में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था. हालांकि अब वो उस काम को छोड़ घर वापस आकर मछली पालन कर रहा है. बड़ी बात यह है कि मछली पालन का तरीका अनूठा है. यह तालाब या नदी में नहीं बल्कि करीब 3 डिसमिल जमीन में टंकी बनाकर मछली पालन कर मछली के बीज तैयार कर रहा है.

प्रभु श्री राम का मंदिर देश के कोने-कोने में देखने को मिल जाएगा. लेकिन उनकी माता कौशल्या का एकमात्र प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में (Kaushalya Mata Temple in Chandkhuri Chhattisgarh) है. राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत इसकी प्राचीन भव्यता को बरकरार रखते हुए हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण किया गया है.

अपहरण कांड में आजीवन सजा काट रहा कैदी पैरोल पर 16 दिन पहले बाहर गया था. इसके बाद कैदी वापस जेल नहीं पहुंचा. इस मामले में जेल प्रशासन ने परिजनों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे उसे जेल के गेट पर छोड़ कर आए हैं, लेकिन इधर कैदी जेल नहीं पहुंचा और फरार हो गया है.

बिलासपुर के कोटा मर्डर केस में पुलिस को अहम सुराग मिला है. पुलिस को एक वीडियो मिला है. जिसमें दो साधु लड़ाई करते देखे गए हैं. इस वीडियो में शैलेश श्रीवास दिख रहा (Shailesh Shrivas murder case of Bilaspur) है. पुलिस अब साधुओं से पूछताछ करने की बात कह (Shailesh Shrivas seen in video of fight between two sadhus) रही है.

भिलाई जय हनुमान सेवा वाहिनी भव्य कांवड़ यात्रा निकालेगी. 1 अगस्त सोमवार को सुबह 6 बजे शिवनाथ नदी से बाबा भोले नाथ के हजारों भक्त एक साथ कांवड़ यात्रा निकालेंगे. इसकी तैयारी जोरों से चल रही है. शहर की कई महिला समूह कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों के लिए कांवड़ बना रहीं (Women will join Kanwar Yatra in Bhilai) हैं.

