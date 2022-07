छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के लिए सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर वर्मी वाश का निर्माण किया गया है. प्रदेश में 8 वैज्ञानिकों ने मिलकर वर्मी वाश पर अपना पेटेंट भी करा लिया है. छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में रहने वाले लोगों के सामूहिक प्रयास से छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. (barren land become fertile from cow urine )

रायपुर में ट्रैफिक पुलिस के जवान नीलांबर सिन्हा की ईमानदारी को हर कोई सलाम कर (Salute to honesty of Raipur traffic police jawan Nilamber Sinha) रहा है. आखिर नीलांबर ने ऐसा क्या किया है कि उसे यह शाबाशी मिल ( IPS RK Vij praises Nilambar Sinha) रही है.

रायपुर में बीजेपी ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया(BJP three day training camp in Raipur) है. इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं.

बस्तर जिले का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में चूहा ग्लूकोज पीकर स्ट्रॉन्ग हो रहे (Glucose of patients drinking rats in Bastar Medical College) हैं.

कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए बस्तर में महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को जगदलपुर के अग्रसेन चौक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला (burnt effigy of Union Minister Smriti Irani in Bastar ) फूंका. इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही है.

कोरबा मेडिकल कॉलेज में बिजली कटने के कारण नवजात मौत मामले में तीन सदस्यीय टीम बनाई गई(Korba Medical College neonatal death case) है.जो दो दिनों में अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपेंगे.

शुक्रवार को राजधानी पुलिस को शहर में क्राइम और गांजा के अवैध कारोबार को रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है. राजधानी की संयुक्त पुलिस टीम की कार्रवाई में हत्या के प्रयास और लूट के दो फरार चल रहे आरोपी गांजा तस्करी करते पकड़े गये. पुलिस ने सड्डू स्थित ईरानी डेरा बीएसयूपी कालोनी में अचानक दबिश देकर फरार आरोपियों यासिन अली और जमन ईरानी को धर दबोचा है. (Murder and robbery accused arrested in Raipur)

tiger reserve in chhattisgarh : छत्तीसगढ़ अपने जंगलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं. इसे इस प्रदेश की उपलब्धि ही कहेंगे कि यहां एक दो नहीं बल्कि 4-4 टाइगर रिजर्व हैं. जहां टाइगर शान से जी रहे हैं.

बिलासपुर में आजाद युवा मंच के प्रमुख विक्रांत तिवारी पर फायरिंग की घटना ने तूल पकड़ (Firing on Azad Yuva Manch chief Vikrant Tiwari) लिया है. अब इस घटना के खिलाफ सर्व ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल (Bilaspur Sarva Brahmin Sama) दिया है. बिलासपुर पुलिस से इस मामले में सख्त जांच की मांग की गई (bilaspur crime news) है.

कवर्धा में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गए हैं. जिनकी हालत नाजुक बनीं हुई (Two serious in road accidents in Kawardha) है.

