मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्यौहार हरेली के अवसर पर कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौमाता को चारा खिलाया और उसकी पूजा की. उन्होंने स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया. मुख्यमंत्री ने चिन्हित गौठानों में गौमूत्र क्रय करने, गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेती तिहार कार्यक्रम में राउत नाचा, करमा नृत्य, आदिवासी नृत्य के लोक कलाकार परंपरागत छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों के धुन पर थिरके.

इंसानों की बोली की हूबहू नकल करने वाली और छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना (state bird of Chhattisgarh Pahari Myna) के संरक्षण और संवर्धन की पहल रंग लाती दिख रही है. बस्तर हिल मैना संरक्षण परियोजना के शुरू होने के एक साल बाद एक बार फिर से कांगेर वैली नेशनल पार्क के घने जंगलों में हिल मैना देखी जा रही है.

छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना, गोधन न्याय योजना, और रोका-छेका अभियान लागू कर पारंपरिक संसाधनों को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है. गौठानों को ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. इसी कड़ी में हरेली के दिन (Hareli Tihar 2022 )से गौठानों में 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गो-मूत्र की खरीदी योजना की शुरुआत की गई (cow urine purchase scheme in Chhattisgarh started at Hareli Tihar 2022) है.

राजधानी रायपुर के केंद्रीय जेल में बंदियों के बीच मारपीट हुई. इस मारपीट में एक बंदी गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया है. घायल बंदी पर आरोपियों ने ब्लेड से हमला किया है. इधर जेल प्रशासन मामले की जांच में जुट गई (Fight between prisoners in Raipur) है.

केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के समान डीए और एचआरए को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. इस बीच कोरबा में हड़ताली कर्मचारियों ने अनोखा तरीका अपनाया और सर के बाल सरकार को अर्पण कर (Government employees protest by shaving heads in Korba) दिए. कर्मचारियों ने कहा, "हम हड़ताल रूपी इस यज्ञ में अपने बालों की आहुति दे रहे हैं." "सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह हमारे साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं. मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा."

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है. अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, "नेशनल हेराल्ड में मनी लांड्रिंग तो हुई नहीं. ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है. सेंट्रल एजेंसी सिर्फ परेशान करने का काम करती है, इसलिए हमने कहा था कि मां का दूध पीया है तो ईडी में केस दर्ज है, सीएम मैडम कौन है? सीएम सर कौन है? एसीबी में केस दर्ज है. पूछताछ क्यों नहीं करते."

विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत आज हरेली अमावस्या के दिन पाटजात्रा पूजा विधान(Patjatra Puja Vidhi) के साथ (Jagdalpur Bastar Dashara ) हुई. विधि-विधान से दंतेश्वरी मंदिर (Dantewada Danteshwari Temple) के सामने टूरलूखोटला लकड़ी की पूजा अर्चना करने के बाद बकरा और मांगुर मछली की बलि देकर प्रसाद चढ़ाया गया.

एक पुरानी कहावत है कि दो बड़े लोगों के बीच लड़ाई होने पर बहुत छोटे लोगों का नुकसान जरुर होता (Do not build a house between two big buildings)है. जिस तरह से दो बड़ी ट्रकों के बीच कोई छोटी गाड़ी फंस जाए या फिर दो भीमकाय जानवरों के बीच कोई छोटा जानवर फंस जाए तो जो उसकी हालत होती है. लगभग उसी तरह से दो बड़े-बड़े विशालकाय भूखंडों के बीच छोटा प्लाट लिए जाने पर हो सकती है. कभी भी दो विशालकाय भवनों प्लॉट या क्षेत्र के बीच में कोई छोटा प्लाट का चयन नहीं करना चाहिए. इससे वास्तु का पालन नहीं हो पाता (relationship between vaastu and house) है. नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा चारों ओर अशांति नुकसान हानि और मामले मुकदमें नकारात्मक चीजें जीवन में घटित होने लगती हैं.

सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए एक खास शख्स उनके आवास पर (hareli tihar ) पहुंचा. इस शख्स से मिलकर सीएम भूपेश बघेल भी काफी खुश हो (Sixty year old jawan reached CM house) गए. 60 वर्षीय बुजुर्ग तीरथ राम पिछले 2 साल गेड़ी पर चढ़कर 10 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे (Hareli Tihar organized in CM House) थे. लेकिन उसकी मुख्यमंत्री से मिलने की मंशा पूरी नहीं हो पाती (hareli tyohar )थी. इस बार भी तीरथराम गेड़ी पर चढ़कर 10 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. इस बात की जानकारी लगते ही भूपेश बघेल ने तत्काल तीरथराम को मिलने के लिये बुलाया और आत्मीयता से बात (Tiratharam met CM Bhupesh Baghel)की.

इन दिनों हो रही बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त है. नदी नाले उफान पर है.ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जिनके मकान अधूरे हैं और उनके लिए ये बारिश किसी आफत से कम नहीं (Beneficiaries of PM residence in Dantewada upset) है. ऐसा ही एक गरीब परिवार फुलपाड ग्राम पंचायत के सुक्का का है. जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ (installment of PM residence in Dantewada not released) था.

