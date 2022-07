भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मंगलवार सुबह रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट से राष्ट्रीय प्रवक्ता सीधा भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे. वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा. शुरुआत उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर किया. संबित ने कहा कि भूपेश बघेल दूरबीन लगाकर ईडी वालों पर नजर रखे हुए हैं. अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो वे आराम से गहरी नींद में सोएं. घपला किया है तो डरना पड़ेगा. बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर पात्रा ने कहा कि जहां करप्शन है, वहां जांच जरूर होगी.

राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेसवार्ता हुई. यहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विधायक बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे. राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा "आजादी के 75 वर्ष को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. पूरे देश में लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है. छत्तीसगढ़ में भी 55 लाख घरों में झंडे फहराने (Tricolor hoisted in 20 crore homes across country on Independence Day) का लक्ष्य रखा गया है."

छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई से सरकारी कर्मचारी पांच दिवसीय हड़ताल पर हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह डीए और एचआरए की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं. इस हड़ताल से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई (Education system crippled once again in Korba ) है. वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पूर्ण तालाबंदी जैसी स्थिति है. स्कूलों में ताला खोलने वाला तक कोई कर्मचारी मौजूद नहीं (government employees going on strike in Korba ) है. बच्चे स्कूल पहुंच तो रहे हैं लेकिन बिना पढ़े घर वापस लौट रहे हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर हंगामा बरपा. अजय चंद्राकर और शिक्षा मंत्री के बीच तीखी बहस हुई. सदन में बस्तर संभाग के महाविद्यालयों में संचालित नि:शुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना का मामला भी (Chhattisgarh Vidhan Sabha Monsoon Session 2022) उठा. कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने पूछा पिछले 3 वित्तीय वर्ष में कितने विद्यार्थियों को नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया? जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि पिछले 3 साल में 95 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 17 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 78 विद्यार्थी हैं.

बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसबोड़ के डाकघर में हितग्राहियों से लाखों रुपए का गबन करने के आरोप में डाकपाल गिरफ्तार हुआ है. गिरफ्तार डाकपाल का नाम योगेश कोर्राम बताया जा रहा है. अब तक जांच में 116 खातों से 16 लाख 58 हजार रुपए से ज्यादा हेराफेरी का मामला सामने आया है. आरोपी को ग्राम गोड़री (निपानी) से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया (postmaster of Bhainsbod of Balod police station area arrested) है. इस विषय में बालोद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी फर्जी फिक्स डिपोजिट पासबुक में फर्जी एंट्री के नाम से पैसे का घोटाला करता था.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. सोमवार रात हुए मुठभेड़ में जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है. मुठभेड़ की पुष्टि एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने की है. जंगल में ऑपरेशन अभी भी जारी है. फिलहाल सभी जवान सुरक्षित बताए गए (police naxalite encounter in dantewada)हैं.

कांकेर जिला अस्पताल से फरार हुए चोरी के आरोपी सीएएफ जवान को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया (Jawan arrested for theft absconding from hospital in Kanker) है. आरोपी पुलिस की टीम को चकमा देकर फरार हो गया था. लेकिन तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को एमजी वार्ड के निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरफ्तार किया.

हरेली छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कृषि संस्कृति, परम्परा, लोक पर्व एवं पर्यावरण की महत्ता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजधानी रायपुर स्थित निवास पर हर बार की तरह इस बार भी किसानों, बहनों एवं भाइयों के साथ हरेली का पर्व पारंपरिक एवं धूमधाम से मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) इस अवसर पर कृषि यंत्रों की पूजा भी करेंगे.

कोरिया जिले के कोटाडोल थाना अंतर्गत पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की (Accused of physical abuse arrested on the pretext of marriage in koriya)है. साथ ही उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

पीएमजीएसवाई की घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई (bad condition of corrupt road in Gaurela ) है. महज 15 दिन पहले बनी सड़क उखड़ गई है. यह मामला गौरेला से पकरिया होते हुए अमरकंटक मार्ग (Amarkantak route from Gaurela via Pakariya) का है.

