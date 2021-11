रायपुर: राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में लगभग 1 सप्ताह से मौसम में बदलाव होने के कारण ठंड का असर कम हो गया है. कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हुई है. राजधानी में भी हल्के बादल छाए हुए हैं और ठंड भी कम महसूस की जा रही है. सुबह के समय प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है. मौसम अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है. मौसम विभाग ने 19 से 21 नवंबर तक प्रदेश के कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं

बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी: मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा (Meteorologist HP Chandra) ने बताया कि उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी (West Central Bay of Bengal) पर कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी तमिलनाडु तट से बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है. जो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 19 नवंबर तक उत्तर तमिलनाडु और चेन्नई के आसपास के दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है. जिसके प्रभाव से प्रदेश में व्यापक रूप से बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी.

हल्की बारिश की संभावना

इस सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इस दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन (Special change in maximum and minimum temperature of Chhattisgarh) होने की संभावना नहीं है. उत्तर छत्तीसगढ़ में मामूली गिरावट संभावित है. वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहने की संभावना है. सुबह के समय हल्की से मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है.

प्रमुख शहरों का तापमान

गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30.5 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दुर्ग का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री और राजनादगांव का अधिकतम तापमान 30.5 और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री दर्ज किया गया.