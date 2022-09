Rss chief Mohan Bhagwat in raipur राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने बुधवार को संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने संघ से प्रेरित संगठनों की आगामी राष्ट्रीय समन्वय बैठक की योजना तैयार की है. संघ के पदाधिकारी ने बताया कि समन्वय बैठक की तैयारियों को देखते हुए इसी तरह की बैठकें नौ सितंबर तक चलती रहेंगी. Rss Samanvay Baithak in chhattisgarh

समन्वय बैठक से पहले रायपुर में आरएसएस का मंथन, संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद

Chhattisgarh Irregular Employees strike ends रायपुर में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल खत्म कर दिया है. रायपुर संभाग आयुक्त यशवंत कुमार से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा की गई है. तीन मांगों को कर्मचारियों ने संभाग आयुक्त के समक्ष रखा है. बीते एक सितंबर से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ हड़ताल पर था.

Irregular Employees strike ends: छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ की हड़ताल खत्म

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज राहुल गांधी कर रहे हैं. इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए तमिलनाडू गए हैं. तमिलनाडू जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी दी. उन्होंने छत्तीसगढ़ में आईटी के छापों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

आईटी छापे पर सीएम भूपेश का बयान, अभी आईटी आई अब ईडी भी आएगा, असम सीएम पर भी बरसे

Minister Anila Bhendia statement on RSS chief Mohan Bhagwat संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं. 9 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है. भागवत और नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नड्डा और भागवत की जरूरत नहीं है. Mohan Bhagwat Chhattisgarh visit

छत्तीसगढ़ में मोहन भागवत और जेपी नड्डा की जरूरत नहीं: मंत्री अनिला भेड़िया

ganesh visarjan 2022 रायपुर में गणेश बप्पा को विदाई देने की तैयारी पूरी कर ली गई है Preparations for Ganpati visarjan in Raipur. यहां कुल 34 विसर्जन कुंड बनाए गए हैं. इसके साथ ही कुल 33 अस्थाई विसर्जन कुंड का निर्माण किया गया है. बड़ी मूर्तियों के लिए विसर्जन कुंड में अलग से व्यवस्था की गई है. विसर्जन के लिए और क्या खास इंतजाम होगा. पढ़िए इस रिपोर्ट में.visarjan kund built in raipur

ganesh visarjan 2022: रायपुर में गणपति विसर्जन की तैयारियां पूरी, बनाए गए विसर्जन कुंड

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत महत्व है. इसमें पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है. विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं. माना जाता है कि हमारे पितृ कुछ जीवों के माध्यम से धरती पर हमारे निकट आते हैं. इनके माध्यम से ही वो आहार ग्रहण करते हैं. इसलिए पितृपक्ष के दौरान जीवों को भोजन जरूर कराना चाहिए.

पितृ पक्ष में कैसे करें तर्पण, जानिए विधि

इनकम टैक्स की एक टीम ने बुधवार सुबह रायपुर और रायगढ़ में अलग-अलग जगहों पर छापे मारे हैं. इनमें एक स्टील और शराब कारोबारी शामिल है. इनके ऐश्वर्या किंगडम स्थित घर और अन्य ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं. आईटी की टीम में रायपुर के 50 से अधिक अफसरों की टीम शामिल है. Income Tax raids in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में शराब और स्टील कारोबारियों के घर आईटी की छापेमारी, मचा हड़कंप

swine flu cases in chhattisgarh राजधानी रायपुर के चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया है. अकादमी के 12 डीएसपी को स्वाइन फ्लू हो गया है. साथ ही 04 अन्य डीएसपी में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं.

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर, 12 डीएसपी को स्वाइन फ्लू का संक्रमण

Fear among protesters due to knife pelting छत्तीसगढ़ में संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के तहत अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है. इस विरोध प्रदर्शन में शामिल महिला पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया. इस घटना के बाद रायपुर के धरना स्थल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. knife pelting incident in Raipur

रायपुर का धरना स्थल असुरक्षित, चाकूबाजी की घटना से प्रदर्शनकारियों में खौफ

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप (Asia Cup 2022) के 'सुपर फोर' मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक विकेट से जीत दर्ज की. पाकिस्तान को जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य मिला था. पाक टीम ने 19.2 ओवर में नौ विकेट खोकर 131 रन बनाकर मैच जीत लिया.

Asia Cup 2022: रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से हराया