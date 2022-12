new born baby death in Ambikapur अम्बिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. Death of new born child in AMCH विभाग ने अधिकारियों की लापरवाही मानते हुये 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही वर्तमान अस्पताल अधीक्षक को पद से मुक्त करते हुये नये अस्पताल अधीक्षक की नियुक्ति कर दी है. दरअसल 5 दिसबंर को तड़के अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के MCH बिल्डिंग में संचालित SNCU वार्ड में 3 घंटों में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी. मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि लाइट बंद होने की वजह से वेंटिलेटर बंद हुआ. जिस वजह से बच्चों की मौत हो गई. इस खबर के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था. Ambikapur Medical College Hospital

Politics in Chhattisgarh on Vande Bharat train छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई. लेकिन इसकी सूचना तक मुख्यमंत्री को नहीं दी गई. ये बात खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है. Vande Bharat train मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद में भेंट मुलाकात के लिए रवाना हुए. उससे पहले उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि केंद्र सरकार का रेल विभाग प्रदेश के मुखिया को भी किसी भी ट्रेन की शुरुआत होने की सूचना देना मुनासिब नहीं समझता.ऐसा पहली बार नहीं हुआ है.इसके पहले भी अंतागढ़ रेललाइन शुरु होने पर सीएम भूपेश बघेल की अनदेखी की गई थी.CM Bhupesh statement regards Vande Bharat train

ईटीवी भारत के खास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी है. इसके साथ ही उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस में अंतर्कलह, मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद समेत कई मुद्दों पर बात की है. (exclusive interview of harish rawat)

Human face of Raipur police खाकी सिर्फ कानून की रक्षा नहीं करती बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों के जान की रक्षा भी करती है. इसे साबित किया है छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने जो रायपुर में तैनात हैं. Raipur police jawan donating blood for years ये जवान बीते 12 साल से रक्तदान कर लोगों की जान बचा रहे हैं. ये जवान नक्सली हमले में घायल वीर सैनिकों के अलावा पुलिसकर्मियों और आम नागरिक की मदद करते हैं. बीते 12 साल में रायपुर के पुलिस जवानों ने करीब 32 सौ लोगों को ब्लड डोनेट किया है. आइये जानते हैं किस तरह से जवान जरूरत मंदों को ब्लड डोनेट कर रहे हैं. raipur latest news

beauty of Bastar from Vistadome coach बस्तर में पर्यटन के क्षेत्र में एक और बेहतर संभावना जुड़ गई है. यह अच्छी खबर रेलवे की तरफ से है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टियर रेल मंडल ने किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली यात्री ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाया है. 26 अक्टूबर से स्पेशल विस्टाडोम कोच को जोड़ दिया गया है. Jagdalpur Vistadom Coach पहले इस कोच को आंध्रप्रदेश के अरकू स्टेशन तक चलाया जाता था. जिसे अब बढ़ाकर किरंदुल तक कर दिया गया है. bastar tourism news पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Four years of Bhupesh Sarkar छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 17 दिसंबर को अपने चार साल पूरे करेगी. इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे.पंद्रह साल बाद सत्ता में वापसी करने के बाद भूपेश सरकार ने अब तक छत्तीसगढ़ में कई कार्य किए हैं. Four years of Chhattisgarh government सीएम भूपेश बघेल ने सरकार के चार साल पूरे होने पर इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. 17 दिसंबर 2018 को ही भूपेश बघेल सरकार अस्तित्व में आई थी.Chhattisgarh government celebrats pride day

एलएसी पर तनाव के बीच सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में गांवों को बसाया है और वहां पर सड़कों को भी तैयार किया है. ये इलाके अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए हैं. चार दिन पहले नौ दिसंबर को दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई.

2023 के लिए बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियां, 2022 की भविष्यवाणी हुई थी सच

baba vanga 2022 prediction came true अब तक इंसानों की तरह ही देश समेत पूरे विश्व का भविष्य बताने वाले दो बड़े भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस हुए. baba vanga Prediction for New Year 2023 इनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई. नया साल आने को है ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल कैसा होगा. तो आज हम बाबा बेंगा की साल 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे.baba vanga dangerous predictions for 2023

फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) का सफर अब बेहद रोमांचक मोड़ पर है. सेमीफाइनल में अर्जेंटीना, फ्रांस, मोरक्को और क्रोएशिया की टीम अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है.

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' की पूरे देश में तारीफ हो रही है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म और इसके लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी से 'जलन' हो रही है. जानें क्यों?

