रायपुर : राजधानी में राजनीतिक रैली, प्रदर्शन में पॉकेट मारी करने स्थानीय गिरोह के बजाय अब दिल्ली के शातिर हाथ आजमाने रायपुर पहुंच रहे (Thieves came on flight in Raipur BJP railly) हैं. दिल्ली के पॉकेट मार बकायदा फ्लाइट से यहां पहुंचते हैं और हाथ की सफाई दिखाने के बाद शाम की फ्लाइट से वापस लौट जाते हैं. पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में दिल्ली का पॉकेट मार गिरोह भी शामिल हुआ था. इस गिरोह ने नेता, कार्यकर्ताओं के महंगे मोबाइल के अलावा उनके पर्स, घड़ी, चैन पर हाथ साफ किया था. दिल्ली क्राइम ब्रांच (delhi crime branch) ने ऐसे ही एक पॉकेट मार गिरोह को पकड़ा है.साथ ही उनके कब्जे से महंगे मोबाइल और कीमती सामान जब्त किए (Thieves came on flight in Raipur BJP railly ) हैं.

बीजेपी की रैली में पॉकेटमारी : राजधानी में 9 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर (BJP National President JP Nadda) आए थे. उनके स्वागत में रैली निकाली गई.स्वागत रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली का पॉकेट मार गिरोह 9 सितंबर को ही फ्लाइट से रायपुर पहुंचा और गिरोह के सदस्य रैली में शामिल हो गए.इसके बाद बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाते हुए BJP के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर श्रीवास, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम नेताम का 2 लाख से ज्यादा कीमत का आईफोन उड़ा लिया. इसके अलावा भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के मोबाइल, घड़ी और अन्य कीमती सामान पर भी पॉकेटमारों ने हाथ साफ कर दिया.

मोबाइल में लगे ट्रैकर से हुआ खुलासा : चोरों ने BJP के वरिष्ठ नेताओं के 2 महंगे मोबाइल पर हाथ साफ किया था.उन दोनों में ट्रैकर लगा हुआ है.उसी ट्रैकर के आधार पर बीजेपी नेता ने अपने मोबाइल के लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह से संपर्क कर जानकारी साझा की. इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. इससे पहले बीजेपी नेता गौरी शंकर ने मौदहापारा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी.