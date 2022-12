रायपुर: Theft in DD Nagar of Raipur रायपुर में चोरी की घटनाओं का ग्राफ बीते कई महीनों में बढ़ा है. राजधानी रायपुर के पॉश इलाके को भी चोरों ने नहीं छोड़ा है. आए दिन चोर किसी न किसी सूने मकान को निशाना बनाते हैं. इस बार चोरों ने डीडी नगर में रिटायर्ड महिला अफसर के घर सेंधमारी कर लाखों के सोने चांदी के जेवरात को पार कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है ताकि चोर की लीड मिल सके.Theft in house of retired female officer





बेटी से मिलने कोरबा गई थी महिला, तभी हुई चोरी: यह पूरी घटना रायपुर के डीडी नगर की है. यहां मंगला श्रीवास्तव अपनी बेटी से मिलने 6 दिसंबर को कोरबा गई थी. उसकी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया.मंगला के पड़ोसियों ने 10 दिसंबर को फोन कर बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है. पीछे से दरवाजा कटा हुआ है. सूचना मिलने पर मंगला श्रीवास्तव कोरबा से रायपुर आईं. उन्होंने आलमारी में देखा तो जेवरात और 45 हजार रुपये कैश गायब थे. Terror of thieves in posh area of Raipur

