हमारे देश में 13 तारीख को अशुभ या अपशकुनी माने जाने की धारणाएं तो आम हैं लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि विदेशों में इसी विषय से मिलती-जुलती अजीबोगरीब धारणा है.कई पश्चिमी देशों में 13 का आंकड़ा अशुभ नहीं है बल्कि इस पर विदेशियों की नजरें तब टेढ़ी होती (Confusion about Friday the thirteenth) हैं.

13 तारीख और शुक्रवार का संयोग : जब तेरह तारीख को शुक्रवार आ रहा (the coincidence of thirteenth and Friday) हो. आज भी ऐसा ही एक शुक्रवार है. इस साल में तेरह तारीख को पड़ने वाला यह दूसरा शुक्रवार है. बीते महीने ही यह गुजरा और अब नवंबर में फिर ऐसा शुक्रवार आने वाला है.यदि आप भी उनमें से हैं जो इसे दुर्भाग्‍य का पर्याय मानते हैं तो हो सकता है आप पूरे दिन घर में दुबककर रहने की जुगत (thirteenth and friday mishaps) भिड़ाएं.



क्या 13 तारीख है अशुभ : लेकिन सवाल ये है कि क्‍या वाकई 13 तारीख वाला शुक्रवार अशुभ है? चलिए हम आपको ऐसी 13 घटनाएं बताते हैं जो इस देश-दुनिया में कथित रूप से अशुभ दिन घटी, जिन्‍हें जानकर अपनी धारणा आप स्‍वयं टटोलें.



13 अगस्‍त, 2004: समर ओलिंपिक का उदघाटन समारोह इसी दिन ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया. दरअसल, पिछले साठ वर्षों में ओलिंपिक के दौरान तेरह तारीख वाला शुक्रवार तीन बार आया.

13 जनवरी, 1989: समूचे ब्रिटेन में इस दिन एक वायरस ने सैकड़ों की संख्‍या में आईबीएम कम्‍प्‍यूटर्स को प्रभावित करते हुए बहुत सी-प्रोग्राम फाइल्‍स डिलीट कर डालीं. यह तब हुआ जबकि इस तरह के कम्‍प्‍यूटर वायरस उस समय अपेक्षाकृत रूप से नए किस्‍म का खतरा थे. बाद में यह वायरस "फ्राइडे द 13" के नाम से ही जाना गया.

13 जून, 1986: मशहूर जुड़वा मेरी-केट और एश्‍ले को एक हाउस-फुल शो में देखा गया और कुछ ही समय बाद दूसरे शो में एक जैसे दो जुड़वा दिखाई दिए, जो कि तेरह तारीख वाले शुक्रवार को पैदा हुए थे.

13 नवंबर, 1970: इस दिन चिटगोंग, बांग्‍लादेश में एक विशाल दक्षिण एशियाई तूफान में अनुमानित 3 लाख लोग मारे गए. बाढ़ के कारण गंगा के डेल्‍टा में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई.

13 अक्‍टूबर, 1967: राष्‍ट्रपति लिंडन जॉनसन ने अमेरिकी सरकार को लैंगिक भेदभाव से छुटकारा दिलाए जाने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर हस्‍ताक्षर किए. यह सरकारी कर्मचारियों के लिए पहला समान अवसर रोजगार अधिनियम था.

13 फरवरी, 1970: ब्‍लैक सैबथ ने स्‍वयं के शीर्षक वाला अपना पहला एलबम इसी दिन रिलीज किया था.

13 अक्‍टूबर, 1939: पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक, एवलिन पिंकर्ट किलगोर ने इसी दिन अपना लाइसेंस प्राप्‍त किया था। वह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए गई थी.

13 जुलाई, 1923: हॉलीवुड का साइनबोर्ड, जिसे वास्‍तव में हॉलीवुडलैंड के नाम से पढ़ा जाता था, इसका अनावरण भी शुक्रवार को ही किया गया था. यह अचल संपत्ति के विकास का एक विज्ञापन था जिसे केवल एक साल तक या ऐसा ही कुछ करने के लिए टिकाए रखना था लेकिन, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हॉलीवुड बहुत से लोगों के लिए बेहद भाग्यशाली रहा.

13 अगस्‍त, 1899: मा‍नसिक रोमांच गढ़ने के लिए सबसे ज्‍यादा ख्‍यात "मास्‍टर आफ सस्‍पेंस" अल्‍फ्रेड हिचकॉक भी ऐसे ही एक शुक्रवार को जन्‍मे थे.

13 जुलाई 1832: अमेरिकी भू-वैज्ञानिक हेनरी रोव स्‍कूलक्राफ्ट ने विशाल मिसिसिपी नदी के स्‍त्रोत की इसी दिन खोज की थी.

13 अक्‍टूबर 1906: गलती से जासूसी करने के दोषी पाए गए फ्रेंच-यहूदी तोपखाने के कप्‍तान अल्‍फ्रेड ड्रेफस को इस दिन बरी किया गया और उन्‍होंने अपनी मिलिट्री की सेवाएं दोबारा शुरू कीं.

13 सितंबर, 1996: रैपर ट्यूपेक शकूर की लास वेगॉस में ड्राइव करते हुए गोली मारकर हत्‍या कर दी गई जब वे एक बीएमडब्‍ल्‍यू में सवार थे.

13 जनवरी, 2012: टस्‍कनी के तट पर क्रूज जहाज कोस्टा कंकोर्डिया के पलटने से 32 लोगों की मौत हुई.

क्या निकला निष्कर्ष : तो देखा आपने ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि तेरह को लेकर जो भ्रम है वो महज इंसानों की दी हुई सोच है. ना तो 13 तारीख और शुक्रवार का कोई कॉम्बिनेशन है और ना ही इस दिन कुछ अशुभ होने का खतरा ज्यादा रहता है. ये भी आम दिनों की ही तरह एक तारीख है.