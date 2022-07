रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक नाबालिग लड़की ने खौफनाक घटना को अंजाम दिया (Terror of minor lady don in Raipur) है. नाबालिग ने साइड नहीं देने पर एक मूकबधिर युवक का गला रेत दिया. करीब 16 साल की किशोरी की सरेआम गुंडागर्दी ने शहर में हड़कंप मचा दिया. खून से लतपथ युवक को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रही किशोरी को पुलिस ने मंदिर हसौद इलाके में घेराबंदी कर दबोचा. पुलिस ने किशोरी के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में किशोरी के खिलाफ लोगों में रोष है. सभी लोग आजाद चौक थाना में इकट्ठा होकर आरोपी किशोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

अपराधधानी की मर्डरर नाबालिग डॉन

राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के कंकाली पारा इलाके की घटना (Murder in Kankali Para of Raipur Azad Chowk police station area) है. रविवार दोपहर 16 साल की किशोरी एक्टिवा में अपनी मां के घर से निकली. उसी समय पड़ोस में रहने वाले मुक बधिर सुदामा लदेर साइकिल से काम पर जाने के लिए निकला था. किशोरी ने सुदामा को रास्ते से हटाने के लिए हार्न बजाया मुखबधिर होने की वजह से सुदामा हॉर्न नहीं सुन पाया और उसकी एक्टिवा से टकरा गया. इस बात से किशोरी को इतना गुस्सा आया कि बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और अपने पर्स से चाकू निकालकर सबके सामने सुदामा का गला रेत (Minor strangled a young man in Raipur) दिया. इसके बाद अपनी मां के साथ फरार हो गई.पुलिस के मुताबिक किशोरी आदतन बदमाश किस्म की है. साथ ही वह सभी तरह की नशा करने की आदी है. किशोरी के सोशल मीडिया अकाउंट के जो फोटो वायरल हुए हैं उनमें किशोरी एक धारदार कटार से एक युवक को धमकाते हुए दिख रही है. उसके साथ ही वह किसी अन्य युवती के साथ मारपीट करते भी दिख रही है. किशोरी गांजा शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त का अवैध कारोबार करती है. इसके साथ ही किशोरी का हिस्ट्रीशीटरों समेत अन्य बदमाशों से भी संबंध की खबर है.

पहले भी दे चुकी है धमकी : जानकारी के मुताबिक किशोरी के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट की कई शिकायतें दर्ज हैं. इसके अलावा पुलिस को जानकारी मिली है कि हत्या के आरोप में पकड़ी गई किशोरी इंस्टाग्राम में कई लोगों को मारपीट करने की धमकी दे चुकी है. एसीसीयू के एएसपी अभिषेक माहेश्वरी (ACCU ASP Abhishek Maheshwari) ने बताया कि '' किशोरी ने मुक बधिर की हत्या की है. वारदात को अंजाम देने के बाद किशोरी फरार हो रही थी. इसी बीच पुलिस ने मंदिर हसौद इलाके में घेराबंदी कर दबोचा है. किशोरी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. जिसकी जांच की जा रही है."