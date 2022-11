रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (Indira Gandhi Agricultural University of raipur) के कृषि संकाय के छात्र छात्राओं ने बीज से पौधरोपण और पौधे से पौधरोपण करने के गुर सीखे हैं. पौधारोपण के समय कितनी मात्रा में मिट्टी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. कितना खाद का प्रयोग करना चाहिए. कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जो पौध से पौधरोपण और बीज से पौधरोपण के माध्यम से तैयार किए जा सकते हैं. इन सभी बातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.





कृषि संकाय के छात्र निशांत वर्मा ने बताया कि "पौधरोपण के लिए सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करना होता है. चाहे वह बीज के माध्यम से पौधरोपण हो या फिर पौध से पौधरोपण. पौधे के लिए बेड तीन प्रकार के बनाए जा सकते हैं. बरसात के मौसम में रेस्ट बेड बना रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल इन्हें समझाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि गेंदा और अमरूद का बीज लगाकर पौधा कैसे तैयार करना है. इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद भी मिलाया जा रहा है. बीजों को ट्रीटमेंट करने के बाद उनकी बुवाई की जाती है. बीज से पौधारोपण करने के लिए गड्ढे की खुदाई 3 से 4 इंच करनी होती है. लेकिन अगर पौध से पौधरोपण करना है तो गड्ढे की खुदाई कम से कम 10 से 12 इंच करनी होती है." (Students told technique of getting plant )







कृषि महाविद्यालय के छात्र आदित्य कुमार ने बताया कि "पौधा तैयार करने की दो विधियां होती है, जिसमें पहला है पौधे के जड़ या फिर किसी ब्रांच को काटकर तैयार किया जा सकता है. फिर दूसरी विधि बीज के माध्यम से पौधारोपण किया जा सकता है. छात्र ने बताया कि पौध से पौधरोपण करते समय कई तरह की सावधानी बरतनी होती है. जिस पौधे से ब्रांच या जड़ को काटना होता है. वह पौधा कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए पौधे से पौधा तैयार करने के लिए केमिकल के साथ ही 50% खाद और 50% मिट्टी की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि बीज से पौधा तैयार होने में लगभग साल भर का समय लगता है. लेकिन पौधे से पौधा तैयार होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है."







महाविद्यालय के छात्र खिलेंद्र सिंह ठाकुर और टिकेश्वर वर्मा ने बताया कि "सबसे पहले ट्रे तैयार करनी होती है और टोमेटो का सीडलिंग कैसे तैयार होता है, किस विधि से किया जाता है. इन सब बातों को विस्तार पूर्वक बता रहे टोमेटो बीज लगभग 7 से 8 दिनों में तैयार हो जाएगा. छात्र ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट का 12 इंच कटिंग करने के बाद उससे पौधा कैसे तैयार होता है, क्या-क्या चीजें मिलाई जाती है, जिससे ड्रैगन फ्रूट का बीज जल्दी तैयार हो सके.'' (technique of getting plant from seeds )