रायपुर : मौसम विभाग ने सर्दी और कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरे को लेकर अब तक कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया था. मंगलवार को मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों के लिए सुबह के समय 3 से 5 जनवरी तक Orange and Yellow Alert जारी किया है. ऐसे में मौसम विभाग द्वारा कोहरे को लेकर जारी किए गए cold and fog Alert के बाद लोगों को वाहन चलाते समय सतर्क और सावधान रहना Meteorological Department issued fog alert होगा.





3 से 4 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट : Meteorological Department ने 3 से 4 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, पेंड्रा रोड और कोरबा जिले के एक-दो स्थानों पर सुबह के समय माध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.Orange and Yellow Alert







3 से 4 जनवरी के लिए यलो अलर्ट : मौसम विभाग ने 3 से 4 जनवरी के लिए येलो अलर्ट प्रदेश के कवर्धा, बिलासपुर ,जांजगीर, रायगढ़ जिले और इससे लगे जिलों के आसपास एक-दो स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.





4 से 5 जनवरी के लिए यलो अलर्ट : Meteorological Department ने 4 से 5 जनवरी के लिए सुबह के समय प्रदेश के जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा ,बलरामपुर, पेंड्रा रोड कोरबा और इससे लगे जिलों के एक-दो स्थानों पर घना से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना Severe cold is going to fall in Chhattisgarh है.



प्रदेश के शहरों का तापमान : सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री बिलासपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दुर्ग का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया.