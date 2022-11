रायपुर: उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड (Severe cold in North and South Chhattisgarh) पड़ रही है. नारायणपुर में शीतलहर (Cold wave in Narayanpur) भी चलने लगी है. यहां पर न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री दर्ज किया गया है. जो कि प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. इसके साथ ही प्रदेश के कोरिया, जशपुर और पेंड्रारोड में भी अच्छी ठंड पड़ रही है. पहाड़ी इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों में फिलहाल ठंड कम है. सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रायपुर में 15.6 डिग्री दर्ज किया गया. नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है. नारायणपुर की तुलना में रायपुर का न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री अधिक है.



यह भी पढ़ें: भानुप्रतापपुर उपचुनाव 2022: कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी और बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम आज भरेंगे नामांकन

प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान: मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि "छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के साथ ही हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले दिनों में सर्दी और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन हो रहा है. जिसके प्रभाव से गुरुवार को मौसम के शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट का ट्रेंड बने रहने की संभावना है."





प्रदेश के शहरों का तापमान: बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री, माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री, पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री, राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया.