रायपुर : 26 जनवरी को राजधानी समेत पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया (Republic Day Celebration 2022) जाएगा. इसको लेकर ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा (Security Increased At Trains And Railway Stations) दी गई है. रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में भी आरपीएफ लगातार फ्लैग मार्च और तलाशी कर रही है. इसको लेकर महानिरीक्षक सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर एएन सिन्हा और मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल रायपुर संजय कुमार गुप्ता ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिये हैं.

आरपीएफ लगातार कर रही चेकिंग

गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर हर आने-जाने वाली ट्रेनों के साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर में लगातार चेकिंग की जा रही है. दिव्यांग कोच, महिला कोच, किन्नरों और अनाधिकृत वेन्डर-हॉकरों, प्लेटफार्म पर संदिग्ध रूप से घूमने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है. इतना ही नहीं पिछले तीन दिनों में रायपुर स्टेशन पर 80 लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई (Action Against 80 People At Raipur Station in Last Three Days) की गई. आरपीएफ एवं शासकीय रेल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे सुरक्षा बल डॉग स्क्वॉड, बम स्क्वॉड के साथ ही पार्सल कार्यालय में रखे पैकेज, प्लेटफार्म पर रखे लगेज और बाहर खड़े वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है. हालांकि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है.

यात्रियों को किया जा रहा जागरूक

रेलवे सुरक्षा बल डॉग स्क्वॉड की टीम, रेलवे सुरक्षा बल बम खोजी दस्ता और मेटल डिटेक्टर की मदद से प्लेटफार्म पर यात्रियों के सामानों को भी की चेक किया गया. गणतंत्र दिवस पर कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने फ्लैग मार्च भी स्टेशन तथा रेलवे परिसर में निकाला. साथ ही यात्रियों को जहरखुरानी, कोविड-19, चेन पुलिंग एवं यात्री सामानों की चोरी के संबंध में जागरूक किया गया. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से हर यात्री पर नजर रखी जा रही है.