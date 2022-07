रायपुर : बिना हेलमेट इक्का-दुक्का वाहन चालकों के घर ई चालान भेजा जा रहा है. जबकि पूरे में शहर में हजारों लोग बिना हेलमेट के सड़कों पर घूमते मिल (Secretly challaning action in Raipur) जाएंगे. इतना ही नही पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते दिख जाएंगे. फिर बिना हेलमेट पहने चलने वाले चंद लोगों पर ही क्यों कार्यवाही हो रही है. तो हजारों लोगों को क्यों नहीं ई चालान भेजा जा रहा है.





कौन पूछ रहा है सवाल : यह उनका सवाल है जो ई चालान का पैसा जमा करने ट्रैफिक पुलिस कार्यालय पहुंच रहे (action on helmet without helmet in raipur) हैं. इन लोगो का सीधा आरोप है कि यदि हेलमेट पहनना अनिवार्य है तो पूरे शहर में अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है. जन जागरूकता क्यों नहीं किया जा रहा है. ऐसे इक्का-दुक्का लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है.



यातायात पुलिस विभाग (Raipur Traffic Department) से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से जून 2022 तक टोटल 19 हजार 771 ई चालान भेजे गए. जिसमें से 13 हजार 900 लोगों ने ई चालान की राशि जमा की. यह राशि लगभग 90 लाख 24 हजार रुपए (Action for not wearing helmet in Raipur) है. इसमें सबसे ज्यादा ई चालान की राशि हेलमेट न पहनकर वाहन चलाने वालों ने जमा की है.

सबसे ज्यादा हेलमेट ना पहनने पर चालान : अंतिम 6 महीने में 15 हजार 516 लोगों को बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ई चालान भेजा गया है. इसके बाद सबसे ज्यादा कार्रवाई ओवर स्पीड वाहन चालकों के खिलाफ की गई है. 2 हजार 765 ऐसे वाहन चालकों को ईचालान भेजा गया है। जो निर्धारित गति से तेज वाहन चला रहे थे । इसके बाद रॉन्ग साइट पर 863 और ट्रिपल सवारी के 589 वाहन चालकों को भी ई चालान भेजा गया है. रेड सिग्नल तोड़ने के मामले में 38 वाहन चालकों को ई चालान भेजा गया (Allegations of favoritism on challaning action in Raipur)है.

चालान जमा करने वालों का दर्द : इस दौरान राजिम से रायपुर अपने निजी काम से पहुंचे शिव कुमार दिवाकर ने बताया कि वे चालान कि राशि जमा करने पहुंचे हैं , 500 रुपये का चालान काटा गया है. हेलमेट नहीं पहनने के कारण चालान घर भेजा गया था शिव कुमार ने कहा कि तेलीबांधा के पास हेलमेट नहीं पहनने का चालान घर पहुंचा है.



रायपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिन्हा ने बताया कि उन्हें भी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ई चालान भेजा गया है. लाखे नगर में बिना हेलमेट के कारण उन्हें ईचालान भेजा गया है. सिन्हा ने कहा कि शहर में और भी लोग हैं, जो वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहन रहे हैं.



रायपुर की रहने वाली प्रमिला चौधरी ने कहा कि हेलमेट ना पहनने पर इचालान भेजा गया था। उसका पैसा जमा करने आई हूं । 500 रुपये का ईचालान घर भेजा गया था। प्रमिला चौधरी ने कहा कि यहां आधे से ज्यादा लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को ही सीसीटीवी कैमरा में देखकर बिना हेलमेट का ई चालान भेजा जा रहा है.



क्यों काटा जा रहा चालान : वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी ने बताया कि ''यह मामला फरवरी 2020 का है. जब रायपुर पुलिस के द्वारा हेलमेट की लेकर बड़ी कार्यवाही शुरू की गई थी. उस दौरान यातायात पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ तेजी से चलानी कार्रवाई कर रहे थे. इस बीच कई रसूखदार वाहन चालक भी पुलिस के राडार में आ गए थे जिनका पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान काट दिया गया. रामअवतार तिवारी ने कहा कि उसके बाद से बिना हेलमेट को लेकर यातायात पुलिस के द्वारा बड़े पैमाने पर चालानी कार्यवाही नहीं की गई. लेकिन अब इस कार्रवाई में भी पुलिस पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं. क्योंकि राजधानी की सड़कों पर हजारों लोग बिना हेलमेट पहने वाहन चला रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चंद लोगों को ई-चालान भेजा जा रहा है.''