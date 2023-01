रायपुर: हमारे देश ने आजादी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से हासिल की है.Why Republic Day is celebrated on 26 January हमारा स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश शासन से आजादी के जश्न के रूप में मनाया जाता है. जबकि गणतंत्र दिवस संविधान के लागू होने के जश्न के रुप में हम मनाते हैं.constitution of india adopted on 26 january 1950 गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही इसलिए चुना गया. क्योंकि 1929 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के डोमिनियन स्टेटस का विरोध करते हुए भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा (पूर्ण स्वराज) जारी की थी.

आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान का गठन: 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी. जिसके बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक स्थायी संविधान तैयार करना जरूरी था. जिसके लिए 29 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया. Dr BR Ambedkar को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. 4 नवंबर 1947 को इस समिति ने संविधान का खाका तैयार किया. जिसे संविधान सभा को सौंपा गया. जिसके बाद इस संविधान को अंतिम रूप में अपनाने से पहले विधानसभा ने लगभग दो साल तक कई सत्रों में इस पर चर्चा की.

24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान: 24 जनवरी 1950 को विधानसभा के 308 सदस्यों ने समझौते के दो हस्तलिखित संस्करणों पर हस्ताक्षर किए. जिसमें से एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में था. इसके बाद भी विचार विमर्श किया गया. जिसके बाद कुछ बदलाव निकल कर आए. दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ. इसी दिन Dr Rajendra Prasad ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया. भारत ने संविधान को औपचारिक रूप से 1950 में अपनाया था. संविधान ने ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम (1935) का स्थान लिया.

सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान भारत का: भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ सबसे लंबा संविधान भी है. इसमें लगभग 146,385 शब्द लिखे गए हैं. इसमें 444 लेख हैं, जो 22 भागों में विभाजित हैं. 12 अनुसूचियां जो आज संशोधनों के बाद 118 है.