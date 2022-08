रायपुर : राजधानी के प्राइवेट क्लीनिक (raipur news) में एक दुर्लभ ऑपरेशन हुआ है. करीब 5 महीने पहले 30 वर्षीय युवक के साथ एक सड़क हादसा हुआ (Raipur accident case) था. बिना हेलमेट पहने युवक गाड़ी चला रहा था. एक्सीडेंट होने पर वह सड़क किनारे गिरा तो वहां लगी लेमन ग्रास की सूखी टहनी उनके आंखों के निचले हिस्से में धंस गई. हादसे के 5 महीने बाद डॉक्टर ने नाक और आंख के बीच में ऑपरेशन कर उसे बाहर निकाला है.

इलाज के बाद भी युवक था परेशान : डॉ राकेश गुप्ता ने बताया " युवक उनके पास परामर्श के लिए आया हुआ ((rare operation in raipur) ) था. युवक ने बताया कि एक्सीडेंट से आंख के नीचे टहनी घुसने के बाद प्राथमिक उपचार में सूखी टहनी को निकालकर डॉक्टर द्वारा कटी हुई चमड़ी के घाव पर टांके लगाए गए. लेकिन आँख के नीचे के घाव से लगातार मवाद बहने तकलीफ के कारण ही कुछ दिन के बाद नाक के दूरबीन से आंख की थैली और उसके बाद इंफेक्शन की आशंका होने पर साइनस दूरबीन ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद भी लगातार दर्द बना हुआ था.

कैसे किया ऑपरेशन : डॉ राकेश गुप्ता ने ऑपरेशन कर 3-4 इंच की लंबी धंसी हुई सुखी टहनियां निकालने में सफलता हासिल की है. डॉ राकेश गुप्ता ने बताया " साइनस का आवश्यक सीटी स्कैन परीक्षण कराया गया. जिसमें उन्हें दाएं आंख और साइनस में गंभीर संक्रमण और नाक की संक्रमित झिल्ली के बीच में कुछ बाहरी तत्व फंसे होने की आशंका हुई. इसके बाद युवक को साइनस के दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी (Lemon grass came out of the nose of the youth in Raipur) गई. नाक का दूरबीन ऑपरेशन करते हुए लेमनग्रास की 3 से 4 इंच लंबी धंसी हुई सुखी टहनियां दाई आंख के निचले तल और मुख्य साइनस से होते हुए दिमाग की सतह के पास से सफलतापूर्वक निकाली गई. करीब डेढ़ घंटे ये पूरा ऑपरेशन चला. ऑपरेशन के बाद मरीज को 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया जिसके बाद युवक को छुट्टी दे दी गई है.