रायपुर: राज्यसभा चुनाव 2022 (Rajya Sabha Election 2022) में जेसीसीजे के उम्मीदवार डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का नामांकन रद्द हो गया है. किसी भी उम्मीदवार के लिए कम से कम 9 प्रस्ताव का होना अनिवार्य था. लेकिन डॉक्टर हरिदास भारद्वाज की तरफ से सिर्फ तीन प्रस्तावक थे. लिहाजा उनके नामांकन की स्क्रूटनी के बाद हरिदास का पर्चा रद्द हो गया है. अब इसके साथ ही कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों का निर्वाचन तय माना (Nomination of JCCJ candidate Haridas Bhardwaj Cancelled) जा रहा है. कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के उम्मीदवार (Rajeev Shukla and Ranjeet Ranjan are Rajya Sabha candidates in Chhattisgarh) हैं.

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए कितने नेताओं ने भरा पर्चा: राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से तीन उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था. 31 मई 2022 को कांग्रेस की तरफ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था. जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से डॉक्टर हरिसाद भारद्वाज ने नामांकन पत्र दाखिल किया था. हरिदास के नामांकन के समय जेसीसीजे के तीन नेताओं ने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए थे. उनमें रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा प्रस्तावक के तौर पर थे. विधानसभा में बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई. इस दौरान कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों का ही पर्चा वैध पाया गया. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार डॉ. हरिदास भारद्वाज का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया

रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी सूची

रिटर्निंग ऑफिसर का बयान: राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है. दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए विधानसभा की कुल सीटों के 10 फीसदी विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी है. जिससे जेसीसीजे की तरफ से पूरा नहीं किया गया था. इस लिए उनके उम्मीदवार डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का पर्चा रद्द किया गया है. अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए दो सीटों पर दो ही उम्मीदवार है. इस तरह अब कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों का निर्वाचन तय माना जा रहा है.