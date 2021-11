रायपुर: केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा हर साल देश के संपन्न शहरों और राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन (Clean Survey Conducted) कराया जाता है. इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आंकलन किया जाता है. इस कड़ी में छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए अपने दर्जे को बरकरार रखा है. जिसको देखते हुए आजादी के 75 वर्षगांठ के मौके पर 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन ( Clean Amrit Festival organized in Vigyan Bhawan) किया गया है. जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) के हाथों से छत्तीसगढ़ को भारत के सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में दिए जाने वाला अवॉर्ड दिया जाएगा.

महापौर एजाज ढेबर

छत्तीसगढ़ देश का प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य घोषित

बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र राज्य है. जहां पर 'नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी' के सिद्धांतों के अनुरूप 9,000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर-घर से 1,600 जिला सूखा कचरा एकत्रित करते हुए वैज्ञानिक नीति से कचरे का निपटारा किया जा रहा है. इसके अलावा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य घोषित (Chhattisgarh declared ODF Plus State) किया गया है.

छत्तीसगढ़ को मिलेगा अवॉर्ड

वहीं रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि स्वच्छता को लेकर जो पुरस्कार मिलने वाला है. वह शहर की और प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से समर्पित है. शहर की जनता ने जो अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया है. एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है.

एजाज ढेबर ने कहा कि 'कचरा हार गया और छत्तीसगढ़ जीत गया.' यह हमारे लिए गौरव की बात है. इस बार रायपुर की स्वच्छता रैंकिंग भी सुधरी है और इसीलिए हमें 20 तारीख को दिल्ली बुलाया गया है. राष्ट्रपति और मंत्री के द्वारा हमे पुरस्कृत किया जाएगा. हमारे लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश को यह पुरस्कार मिल रहा है.

कर्मचारियों की सहभागिता

महापौर ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. हमारे नागरिकों की सोच हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रयास है और इसमें सबसे ज्यादा हमारी पूरी श्रंखला में बधाई का पात्र है. हमारे रायपुर शहर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं.