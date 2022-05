रायपुर: पिछले कुछ दिनों से सर्राफा बाजार में लगातार सोने और चांदी के दाम घट बढ़ रहे हैं. आज सोने के दाम में 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. चांदी के दाम में 100 की गिरावट दर्ज की गई. 24 कैरेट सोने का दाम 53200 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी के दाम 63,400 रुपये प्रति किलो है. 22 कैरेट सोने का दाम 48,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 20 कैरेट सोने का दाम 44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक चंद मालू ने बताया कि सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं. अक्षय तृतीया के दौरान भी सर्राफा बाजार में अच्छा व्यवसाय हुआ. इन दिनों शादी विवाह का सीजन चल रहा है. ग्राहक भी दुकानों में पहुंच रहे हैं. अच्छा व्यापार हो रहा है. (raipur Gold silver price today)

यह भी पढ़ें: GOLD SILVER PRICE TODAY: चांदी की कीमत में 900 की गिरावट, सोने के दाम स्थिर

ऐसे तय होती है सोने की कीमत: ज्यादातर सोने की ज्वेलरी 22 कैरेट (22 Carat Gold) में बनती है. इसी के आधार पर ज्वैलरी की कीमत भी तय होती है. गोल्ड ज्वेलरी की कीमत सोने की बाजार कीमत के साथ-साथ सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के (GST on Gold) आधार पर तय होती है. गहने की कीमत = एक ग्राम सोने की कीमत x सोने के गहने का वजन + मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम + जीएसटी के आधार पर निकाली जाती है. सोने की ज्वैलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 फीसदी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगता है.

येलो गोल्ड की शुद्धता की पहचान: 24 कैरेट सोना (24 Carat Gold) सबसे शुद्ध होता है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark on Gold) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं, और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं.

मिस्ड कॉल से जानें भाव:22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल (Know Rate With Missed Call) दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स (Today Gold Update) की जानकारी के लिए www.ibja.co पर देख सकते हैं.

Gold and silver price today: गहने खरीदते समय (Quality of Gold) हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें. हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है, वह उतने ही कैरेट का है, जितना आभूषण पर लिखा है. हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (Bureau of Indian Standards Act) के तहत होती है.