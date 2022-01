रायपुर : रायपुर मेट्रो सिटी के बदमाशों के लिए सेफ (Raipur become safe zone for metro city shooter) जोन बन गया है. अपराधी क्राइम को अंजाम देकर आते हैं और यहां आकर छिप जाते हैं. पुलिस ने मुंबई में फायरिंग कर अवैध वसूली करने वाले शूटर को रायपुर से (Accused of firing on diamond businessman arrested from Raipur) गिरफ्तार किया है. मुंबई पुलिस की टीम ने रायपुर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर मौलीपारा स्थित घर में दबिश दी. इस दौरान मुंबई के बदमाश शाहबाज उर्फ सद्दाम समेत तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. शूटर शाहबाज मुंबई में वारदात को अंजाम देने के बाद रायपुर में छिपा हुआ था. वह तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मौलीपारा स्थित एक किराए के मकान में रह रहा था. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ-साथ मकान मालिक पर भी कार्रवाई कर रही है.

मुंबई में हीरा व्यवसायी पर फायरिंग कर की थी अवैध वसूली

जानकारी के मुताबिक रायपुर से गिरफ्तार आरोपी शाहबाज ने बीते 6 जनवरी को मुंबई के देवनार थाना इलाके में हीरा व्यवसायी पर फायरिंग कर अवैध वसूली की थी. इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने शाहबाज समेत पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, फायरिंग और अवैध वसूली की धाराओं में मामला दर्ज किया था. वारदात को अंजाम देने के बाद शाहबाज वहां से फरार हो गया था. वहीं उसके तीन अन्य साथियों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है. शाहबाज की गिरफ्तारी मुंबई और रायपुर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर (Mumbai and Raipur police joint operation) की है.

मुंबई के शूटर के साथ दो अन्य संदिग्ध भी गिरफ्तार

आरोपी शाहबाज के साथ पुलिस ने दो अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है. यह दोनों संदिग्ध मुंबई के ही बताए जा रहे हैं. संदिग्धों में इरफान कुरैशी और इशरार खान शामिल हैं. इस बाबत रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि मुंबई में वारदात को अंजाम देने के बाद शाहबाज फरार था. वह रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में छिपा हुआ था. उसे मुंबई और रायपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस उस मकान मालिक पर भी कार्रवाई कर रही है, जिसके यहां वह छिपा हुआ था.