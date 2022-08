रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि (CM Bhupesh Baghel pays tribute to Rajiv Gandhi) अर्पित की. जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) की दूसरी किश्त और गोधन न्याय योजना (godhan nyay yojna)की राशि हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन जारी किया गया है. अंतरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने आज इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में ऑनलाइन जारी की है.

सीएम बघेल ने दिलाई सद्भावना दिवस की शपथ: मुख्यमंत्री बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली. साथ ही हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की भी शपथ लिया.

सांसद राहुल गांधी ने की लोकहितकारी योजनाओं की तारीफ: सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार (Rahul Gandhi praised schemes of the Chhattisgarh government) की लोकहितकारी योजनाओं की सराहना (Rahul praised public welfare schemes) की है. राहुल गांधी ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त और गोधन न्याय योजना की राशि के हितग्राहियों के खाते में अंतरण कार्यक्रम के लिए शुभकामना संदेश (Rahul wrote letter to CM bhupesh) भेजा है. अपने शुभकामना संदेश में सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की है.

राहुल गांधी ने शुभकामना संदेश में क्या कहा: राहुल गांधी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि "हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मैं समावेशी समाज के लिए अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास करने के लिए सराहना करना चाहता हूं. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना जैसी योजनाएं सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. छोटे किसान हों, दलित हों, आदिवासी हों, ओबीसी हों या महिलाएं, समाज के हर वर्ग को हमारे जन समर्थक एजेंडे से फायदा हुआ है." उन्होंने कहा कि "हमारा मानना है कि एक समाज को तभी बदला जा सकता है, जब वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों को सशक्त बनाए."

राहुल गांधी ने की मुख्यमंत्री की प्रशंसा: राहुल गांधी ने कहा कि "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि राजीव जी की जयंती पर 26 लाख से अधिक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत एक और किस्त जारी की जा रही है. यह योजना हमारे ग्रामीण इलाकों में संसाधनों को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के माध्यम से हमारे गांवों को बदलने के उनके दृष्टिकोण पर खरी उतरती है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना कोविड महामारी के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद रही है. क्योंकि किसानों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा. लोगों की जेब में सीधे पैसा डालने की यह प्रतिबद्धता एक गेम चेंजर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं."

ऑनलाइन शामिल हुए विभिन्न जिलों से किसान और अधिकारी: इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, आदिम जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ अय्याज फकीर भाई तम्बोली सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान और अधिकारी भी जुड़े हुए थे.