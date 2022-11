रायपुर : 32 फीसदी आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया है.जिला स्तर पर आदिवासी समाज अपना विरोध जता रहा है.वहीं रायपुर में भी सर्व आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला. धरना प्रदर्शन के बाद सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि आदिवासी समाज के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है. आदिवासियों को उनकी जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है. आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जा रहा है. पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है. आदिवासियों को विदेशी घोषित किए जाने की साजिश की जा रही (Demonstration of sarva aadiwasi samaj) है.







कब तक करेंगे प्रदर्शन : राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में सर्व आदिवासी समाज मंगलवार से गुरुवार तक प्रदर्शन करेगा. इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है. सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोषी ठाकुर का कहना है कि "आदिवासियों के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है. आदिवासियों को उनकी जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है. आदिवासी को नक्सली बताकर मारा जा रहा है. आदिवासियों को विदेशी घोषित करने की साजिश की जा रही है. बीते कई दशकों से आदिवासी समाज शोषित और प्रताड़ित हो रहा है, बावजूद इसके इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज से 31 विधायक और 4 सांसद होने के बावजूद आदिवासी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. उनका मानना है कि सभी विधायक और सांसद पार्टी से बंधे होने के कारण चुप्पी साधे हुए (demand of reservation in raipur ) हैं."







सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे का कहना है कि "32% आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज अब सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है. 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव का बहिष्कार करने के साथ ही 15 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने के साथ ही स्कूल कॉलेज और सड़क जाम करेंगे. और पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा. इसके बाद भी अगर प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करती है तो दिसंबर महीने में विधानसभा सत्र के दौरान लगभग 10 लाख आदिवासी राजधानी में गली-गली घूमेंगे. इसके साथ ही उन्होंने दोनों पार्टियों को चेतावनी भी दी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो तीसरा मोर्चा आदिवासियों का होगा."Demonstration of tribal society in Raipur