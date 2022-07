रायपुर: देश में लगातार बढ़ रहे गैस सिलेंडर के दाम से महिलाएं परेशान है. इस बढ़ते दाम की वजह से महिलाओं के घर का बजट बिगड़ गया है. यही कारण है कि अब मंत्री की पत्नी ने भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हाल ही में बढ़ाए गए गैस के दाम से महिलाओं में काफी आक्रोश है. महिला कांग्रेस इस गैस के बढ़ते दामों के विरोध में सड़क पर उतर आई (Mahila Congress in charge Shakun Dahria protest by taking gas cylinder in Raipur) है.

रायपुर में गैस की कीमत को लेकर विरोध

मंत्री की पत्नी ने किया प्रदर्शन: इसी कड़ी में जिला महिला कांग्रेस ने आज रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान नगरीय प्रशासन और विकास श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी और महिला कांग्रेस की प्रभारी शकुन डहरिया ने दोनों हाथों से सिलेंडर उठाकर सर पर रखा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री ने बढ़ाए अपने मित्रों के ग्राहक और अब गैस की कीमत बढ़ा दी : सीएम भूपेश बघेल

महिलाओं में खासा नाराजगी: इस दौरान शकुन डहरिया ने लगातार बढ़ रहे गैस के दामों के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है. तो क्या हिंदू राष्ट्र में महिलाएं सिर्फ चूल्हा फूंकने के लिए हैं. आज मजबूरन महिलाओं को चूल्हा फूंकना पड़ रहा है. लगातार बढ़ रहे गैस के दामों की वजह से वे गैस नहीं खरीद पा रही हैं. बरसात में तो और बुरा हाल है. महिलाएं लकड़ी बीनने भी नहीं जा पा रही हैं. क्या इसलिए महिलाओं ने वोट दिया था.