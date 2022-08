रायपुर : भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2022 ) के लिए डाक विभाग (Department of Posts) ने तैयारी शुरू कर दी है.अबकी बार सावन के महीने में राखियां भींग कर खराब न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है इसके लिए डाक विभाग ने विशेष प्रकार का लिफाफा (Rakhi envelopes ) तैयार किया है. यह लिफाफा पानी से खराब नहीं होगा और न ही आसानी से फटेगा. डाकघरों में सोमवार से वाटर प्रूफ स्पेशल राखी का लिफाफा (waterproof Rakhi envelopes ) मिलना शुरू हो गया है.

वाटर प्रूफ लिफाफे की बिक्री शुरू : डाक विभाग ने इस साल समय से और सुरक्षित राखी पहुंचाने की व्यवस्था की (festival of raksha bandhan) है. रक्षाबंधन आने में एक महीने से अधिक का समय है, उसके बावजूद सोमवार से डाकघरों में राखी भेजने के लिए स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू कर दी गई है. यह लिफाफा वाटर प्रूफ है. इसके अंदर रखी राखी खराब नहीं (Postal department will deliver rakhis in water proof envelopes) होगी.

कितनी है कीमत : डाक विभाग ने एक लिफाफे की कीमत 15 रुपए रखी है. राखी भेजने पर डाक टिकट अलग से लगाना पड़ेगा. इन लिफाफों को जलरोधी और स्पेशल ग्लू के साथ तैयार किया गया है. जिनमें रखी गई राखियां सुरक्षित भाईयों तक पहुंच जाएंगी. राखी खराब ना हो इसके लिए विभाग ने राखी वाले लिफाफों को अलग बैग में रखने की व्यवस्था की है. राखी वाले लिफाफों के ऊपर अलग से राखी लिखा होने पर उन्हें अलग बैग में रखकर विभाग गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंचाएगा. इन लिफाफों को सेंटर्स में सबसे पहले बांटा जाएगा.

विदेश में भी सही समय में पहुंचेगी राखी : डाक विभाग ने विदेश तक राखी पहुंचाने की योजना भी तैयार की है. पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण विदेश जाने वाली राखी समय से नहीं पहुंच पाईं थीं. क्योंकि भारत से विदेश पहुंचने वाली डाक सामग्री को 18 दिन तक अलग रखा जाता था. उसके बाद डाक सामग्री का वितरण होता था. ऐसा इसल‍िए क्‍योंक‍ि पार्सल सामग्री के साथ यदि कोरोना का कोई वायरस आ गया हो तो वह नष्ट हो जाए. डाक विभाग ने इस बार विदेश भी राखी समय से पहुंचाने की व्यवस्था की है. इसी कारण से राखी का विशेष लिफाफा डाक विभाग ने बिक्री करना शुरू कर दिया है.