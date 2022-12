आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर सीएम भूपेश का राज्यपाल पर हमला

रायपुर : CM Bhupesh baghel ने आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर Governor of chhattisgarh पर निशाना साधा है. बघेल ने कहा कि '' अब तक राज्यपाल ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जबकि राज्य सरकार ने उनके पूछे गए 10 सवाल के जवाब दे दिए हैं. राजभवन से अब तक हस्ताक्षर नहीं आया है. कई लोग बयान दे रहे हैं. पर हमने आदिवासियों की मांग पर आरक्षण लाया तो अड़चन क्यों आ रही है. Politics on reservation in Chhattisgarh अरविंद नेताम और भाजपा यह बताएं कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं. BJP को स्पष्ट करना चाहिए दो मुंह और दोगला नहीं होना चाहिए.''





बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ : CM Bhupesh baghel ने कहा कि '' आरक्षण लागू न होने पर आज बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इन्हें राजनीति सूची है कल आदिवासी समाज ने आंदोलन किया. राज्यपाल आदिवासियों की हितैषी बनती है, तो राज्यपाल ने कल इन आदिवासियों से मुलाकात क्यों नहीं किया है.''





क्या है अब विकल्प : सीएम भूपेश बघेल से जब पूछा गया कि इसका अगला विकल्प क्या है तो उन्होंने कहा कि '' राज्यपाल को जो जवाब देना था हमने दिया है उनको संतुष्ट नहीं होना है. ना ही बिल को वापस करना है. राष्ट्रपति को भेजना नहीं है. लागू नहीं करना चाहती हैं. Politics on reservation in Chhattisgarh बस अपने पास ही रखना चाहती है, बिल वापस करें या राष्ट्रपति को भेजे या अनंत काल तक रख सकती हैं. यही तीन विकल्प उनके पास है चौथा कोई विकल्प नहीं option on Reservation Amendment Bill है.''

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में औपचारिकेत्तर शिक्षक संघ ने दी आत्मदाह की चेतावनी



भूपेश बघेल ने कहा कि " EWS को भारत सरकार ने 10% दिया, हमने क्वांटीफायबल के तहत 4% दिया है. तो विधिक सलाहकार को विश्वास नहीं है. विपक्ष जनता के समक्ष सीधे तौर पर विलेन नहीं बनना चाहता है. उन्हें किसी का भला नहीं करना है. राजभवन के पीछे दरवाजे से अपना काम BJP कर रही है.