रायपुर: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की मौत की बात कही थी (Politics on JP Nadda statement on death of tribals). उन्होंने रायपुर में कहा था कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत हुई (CM Bhupesh Baghel targets BJP President JP Nadda). नड्डा के इस बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है. सीएम भूपेश बघेल ने नड्डा के बयान पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कोई षडयंत्र कर रहे हैं. 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है. क्या दिमाग में कोई प्लानिंग है". भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा से आदिवासियों से माफी मांगने की मांग की है.(death of tribals in Chhattisgarh)

जेपी नड्डा के बयान पर सियासी संग्राम

जेपी नड्डा ने क्या कहा : कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी के साथ ताली बजा रहे हैं. ये स्थिति हो गई हैय उन्होंने छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया है, कोई चिंता नहीं है."



सीएम ने ट्वीट कर बघेल पर साधा निशाना: जेपी नड्डा के इस बयान पर सीएम लगातार ट्वीट कर निशाना साधा रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि " झूठ बोलो... बार बार झूठ बोलो.. जोर जोर से बोलो, बस्तर से सरगुजा तक मेरे सभी आदिवासी भाई बहन सुखी हैं. प्रसन्न हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मृत्यु हुई है? आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सदबुद्धि दें.भाजपा के अध्यक्ष को पहले मानचित्र का अध्ययन करके केरल और तमिलनाडु में अंतर जानना चाहिए. तभी तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ में अंतर समझ आएगा.रघुपपति राघव राजा राम गाते हुए ताली बजाने से तो गोडसे को समस्या थी, आपको भी हो गयी? भारत जोड़ने निकले हैं, दर्द लाज़मी है आपका."

सीएम बघेल का ट्वीट

सीएम बघेल ने बीजेपी पर जताया षडयंत्र का शक: सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर षडयंत्र का शक जताया है. उन्होंने नड्डा के इस बयान को षड़यंत्र तक करार दिया है. भूपेश बघेल ने कहा " यह तो सुनने में नहीं आया है, ऐसा तो नहीं है वो षड़यंत्र कर रहे हैं. हो सकता है उनके दिमाग में ऐसी बाते हो. दिमाग में हो कि होने वाला है. इसलिए उसके पहले बोल दें. भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं हुई है"

केदार कश्यप ने सीएम पर किया पलटवार:आदिवासियों की मौत पर भाजपा के प्रवक्ता केदार कश्यप ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि " 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से कांग्रेस सरकार को चेताया कि हमारे बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की मौतें हो रही हैं. 70 से ज्यादा आदिवासियों की मौत हो चुकी है. भूपेश बघेल ने कहा कि यहां किसी आदिवासी की मौत नहीं हुई. रेघरगट्टा में गंभीर एनीमिया से लगभग 20 मौतें हुई हैं. उसके अलावा जो 45 से 50 अन्य लोगों की वहां मौत हुई है. उसके संबंध में इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए. सिलगेर में 4 लोगों की मौत हुई है. भरांडा में मौत हुई है. भूपेश बघेल इस पर क्या कहना चाहते हैं इसको वह स्पष्ट करें.





बीजेपी के आंकड़ों पर कांग्रेस का निशाना: कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि "भाजपा आदिवासियों के लिए अनिष्ट की कामना क्यों कर रही? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? " केदार कश्यप द्वारा पेश किए गए आंकड़े पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद ने कहा " भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से यह कहा है. छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मौत हुई थी. जबकि ऐसी कोई दुखद घटना नहीं हुई थी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से ऐसा क्यों कहा? किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई गलत जानकारी दी और किस जानकारी से उन्होंने इन बातों का उल्लेख किया? भाजपा आदिवासियों के लिए अनिष्ट की कामना क्यों कर रही? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? भाजपा की जब सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों की मौतें होती थी. यही नहीं हमारे नेताओं की शहादत हुई थी. भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रही कि आदिवासियों के साथ कुछ गलत होने वाला है. मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उनकी शंका जायज है.