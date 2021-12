रायपुर: अभनपुर में पुलिस परिवारों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. डीजीपी से मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई है. मंगलवार देर रात पुलिस परिवार के लोगों ने अभनपुर में चक्काजाम किया (Police family gather again in Abhanpur). इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी (Clashes between protesters and police) भी हुई. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देर रात को पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, जिसके विरोध में आज मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने सब अभनपुर थाना पहुंचे.

अभनपुर में फिर जुटेंगे पुलिस परिवार के लोग

छत्तीसगढ़ के यश ने क्रिकेट में रचा इतिहास, लगातार 2 मैचों में जड़ा दो तिहरा शतक

अभनपुर में जुटेंगे पुलिस परिवार के लोग

पुलिस परिवार के सदस्य 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन (Police family members protest against 22 point demands) कर रहे हैं. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उज्ज्वल देवांगन ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की रात पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट की. इसी के विरोध में आज अभनपुर थाना का घेराव किया जाएगा. जहां मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. उन्होंने पुलिस परिवार के सदस्यों को बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है. जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस परिवार के लोगों के अभनपुर पहुंचने की संभावना है.

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

पुलिस कर्मियों के साथ देर रात हुई अभद्रता के कारण आज पुलिस परिवार के लोगों ने थाने का घेराव करने का आह्वान किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है. उनके मोबाइल तक सुनने की कोशिश की गई है. जिससे पुलिस परिवार के लोगों में काफी आक्रोश है. ऐसे में भारी संख्या में अभनपुर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी गई है. चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. बाहर से आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, ताकि पुलिस परिवार के लोग अभनपुर ना पहुंच सके.