रायपुर: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को कम करने के उद्देश्य से समय-समय पर जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाता है. Placement camp on January 9 at Raipur Employment Office इसी कड़ी में 9 जनवरी को एक बार फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है.Recruitment will be done for 82 posts जहां मनीटॉक्स बिजनेस, भारतीय एयरटेल लिमिटेड द्वारा सेल्स एक्सयूसिटिव, ऑफिस स्टाफ, पेपर कलेक्शन मैनेजर और डिलीवरी ब्वॉय आदि हेतु 82 पद पर भर्ती की जाएगी.raipur news update गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता अनुसार वेतन भी निर्धारित किया जाएगा.



पेमेंट स्केल 7 से 30 हजार रुपये तक: पेमेंट स्केल की बात की जाए तो 7 हजार रुपये से शुरू होकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से दी जाएगी.Placement camp on January 9 at Raipur Employment Office योग्य व्यक्ति अपने सभी सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ रोजगार कार्यालय परिसर में 9 जनवरी की सुबह उपस्थित हों.Recruitment will be done for 82 posts वहीं यदि इक्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी चाहते हैं. तो वह जिला रोजगार कार्यालय में सीधे संपर्क भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी नामांकन प्रक्रिया में हंगामा



हर महीने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन: छत्‍तीसगढ़ के युवाओं के लिए छत्‍तीसगढ़ रोजगार मेला या प्‍लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है.Placement camp on January 9 at Raipur Employment Office छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में हर महीने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसमें शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का अवसर दिया जा रहा है.Recruitment will be done for 82 posts इस प्लेसमेंट कैंप में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी के लिए अवसर दिया जा रहा है.raipur news update वहीं इस महीने 100 से अधिक युवाओं की नौकरी के लिए सीधी भर्ती का आयोजन किया गया है.