रायपुर : छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में 15 नए ओमीक्रोन (Omicron infected patients increasing continuously in Chhattisgarh) संक्रमित मरीज मिले हैं. इनमें से बिलासपुर में 8, राजनंदगांव में 6 और रायपुर में 1 मरीज शामिल हैं. इनको मिलाकर अब तक छत्तीसगढ़ में 36 ओमीक्रोन संक्रमित मरीज मिल चुके हैं. अबतक रायपुर में कुल 8, बिलासपुर में 12, राजनंदगांव में 13 और दुर्ग में 3 मरीज ओमीक्रोन (Dozens of Omicron infected patients found again in Chhattisgarh) के मिले हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर, एक दिन में 15 मौतें, सिर्फ रायपुर में 5 ने गंवाई जान

छत्तीसगढ़ में कहर बरपा रही कोरोना की तीसरी लहर

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है. लोग तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं. वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. रोजाना करीब 11 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना से हो रही है. तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है, जिनको पहले से गंभीर बीमारी है. कोरोना से होने वाली मौतों में 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत वैसे मरीज हैं, जिनको पहले से गंभीर बीमारी थी और वह संक्रमित थे.

इस बार संक्रमण का स्तर काफी तेज

बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ (Omicron infected patients increasing continuously in Chhattisgarh) रही है. इस बार संक्रमण का स्तर भी काफी तेज है. अब तक 36 ओमीक्रोन संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं. वहीं रायपुर में आज सबसे ज्यादा 1789 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके अलावा दुर्ग में 690, बिलासपुर में 331 और रायगढ़ में 390 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31 हजार 181 हो गई है. प्रदेश में आज 48 हजार 128 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 5661 लोग संक्रमित मिले हैं. जबकि आज पॉजिटिविटी दर 11.76 प्रतिशत है. वहीं प्रदेश में आज 11 लोगों की मौत कोरोना से हुई है.