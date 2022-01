रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब लगातार कोरोना (Number of corona infected patients decreased in Chhattisgarh) संक्रमित मरीजों की संख्या कम होती नजर आ रही है. पिछले दो दिनों से प्रदेश में पॉजिटिविटी दर भी 10 प्रतिशत से (positivity rate below 10 percent in chhattisgarh) नीचे है. इसको देखते हुए रायपुर में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. वहीं अब स्कूल एसोसिएशन भी दोबारा स्कूल खोलने की मांग कर रहा है. जहां एक तरफ प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी यथावत है. प्रदेश में रोजाना 10 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो रही है. शनिवार को भी प्रदेश में 15 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. वहीं सबसे ज्यादा दुर्ग और रायपुर में लोगों की मौतें हो रही हैं.

जनवरी में मिले संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े

डेट संक्रमित मरीज डेथ डेट संक्रमित मरीज डेथ डेट संक्रमित मरीज डेथ 1 जनवरी 279 1 11 जनवरी 5151 4 21 जनवरी 5029 8 2 जनवरी 290 0 12 जनवरी 5476 4 22 जनवरी 5661 11 3 जनवरी 698 0 13 जनवरी 6015 7 23 जनवरी 3841 11 4 जनवरी 1059 3 14 जनवरी 6153 5 24 जनवरी 4509 19 5 जनवरी 1615 1 15 जनवरी 5525 8 25 जनवरी 4914 23 6 जनवरी 2400 1 16 जनवरी 3963 7 26 जनवरी 3318 10 7 जनवरी 2728 3 17 जनवरी 4574 10 27 जनवरी 4645 19 8 जनवरी 3455 4 18 जनवरी 5614 9 28 जनवरी 3919 11 9 जनवरी 2502 2 19 जनवरी 5625 9 29 जनवरी 3783 15 10 जनवरी 4120 4 20 जनवरी 5649 15 टोटल 1,12,510 213

Corona Update: 24 घंटे में 2,34,281 नए मामले, 893 मौतें दर्ज

पिछले 1 महीने के आंकड़ों की बात की जाए तो साफ देखा जा सकता है कि जनवरी के शुरुआती दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हुई. वहीं शुरुआती दिनों में मौत का आंकड़ा काफी कम था, सिर्फ एक या दो लोगों की मौत ही कोरोना से हो रही थी. जबकि 5 जनवरी से तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और 22 जनवरी तक रोजाना 4 हजार से 5 हजार संक्रमित मरीज प्रदेश में मिलते रहे. वहीं अब धीरे-धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या दोबारा कम होती दिख रही है. लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी 10 से ज्यादा है. पिछले 8 दिनों से रोजाना 10 से ज्यादा लोगों की मौत प्रदेश में कोरोना से हो रही है. जनवरी माह में छत्तीसगढ़ में कुल 1 लाख 12 हजार 510 संक्रमित मरीज मिले हैं और 213 लोगों की मौत कोरोना से हुई है.

पिछले 10 हफ्ते में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या

डेट संक्रमित मरीज ठीक हुए मरीज 20 जनवरी 5649 5919 21 जनवरी 5029 6001 22 जनवरी 5661 5225 23 जनवरी 3841 3021 24 जनवरी 4509 5406 25 जनवरी 4914 5711 26 जनवरी 3318 4382 27 जनवरी 4645 6516 28 जनवरी 3919 5075 29 जनवरी 3783 4776 टोटल 45,268 52,031

आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में जितने संक्रमित पूरे प्रदेश में मिले हैं, उनसे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं. इस वजह से ही छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक महीने में एक लाख से ज्यादा मरीज मिलने के बावजूद आज प्रदेश में पॉजिटिव मरीज की संख्या सिर्फ 25 हजार 115 है.

Corona Update of Chhattisgarh: कोरोना के केसों में कमी, मौत का आंकड़ा भी घटा

अभी भी लापरवाही बरत रहे लोग

लोगों में अभी भी लापरवाही साफ नजर आ रही है. नगर निगम द्वारा रोजाना मास्क नहीं पहनने के वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. हालांकि तेरी से संक्रमित मरीज ठीक होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 10 परसेंट के आसपास है. जबकि अभी भी लोग काफी लापरवाही बरत रहे हैं. रोजाना रायपुर में सिर्फ 40 हजार से 50 हजार का जुर्माना वसूला जा रहा है.

रायपुर के 117 सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की सुविधा

प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त बेड की संख्या है. वहीं ऑक्सीजन की कमी न हो इस वजह से 76 ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश के अलग-अलग हॉस्पिटल में लगाए गए हैं. रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या अभी भी ज्यादा है. इसको देखते हुए 117 सरकारी और निजी अस्पतालों में 4 हजार 847 बेड की व्यवस्था है. इनमें से 614 सामान्य बेड, 2 हजार 520 ऑक्सीजन बेड, 541 एचडीयू बेड, 680 आईसीयू बेड, 380 वेंटीलेटर बेड खाली हैं. संक्रमित मरीज अगर तेजी से बढ़ते हैं तो बेड की संख्या भी और बढ़ाई जा सकती है.