रायपुरः कोरोना की पहली और दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन सहित कोविड केयर सेंटर(Covid care center ) खोला गया. ताकि कोरोना संक्रमितों का सही से इलाज हो सके. लेकिन मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है. जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ (corona infected in chhattisgarh) की राजधानी रायपुर में कोविड केयर सेंटर को बंद (Covid care center closed in raipur) किया जा रहा है.

कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क

दरअसल, अभी भी रोजाना प्रदेश में 20 से 30 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं.लेकिन पहले जैसी स्थिति अब नहीं है. बावजूद इसके अभी भी कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना चिकित्सक जता रहे हैं. वहीं, विदेशों में तो तीसरी लहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है. देश के कुछ राज्यों में भी धीरे-धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. ऐसे में सावधानी बरतने की काफी जरूरत है. इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने सबके होश उड़ा (Health department alert about new variants of corona) रखे हैं. जिसको लेकर देश के विभिन्न राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसी स्थिति के लिए स्वास्थ विभाग को तैयार रहने को आगाह किया गया है.

कोविड केयर सेंटर किया जा रहा बंद

कोविड की दूसरी लहर जब प्रदेश में आई थी ,तब काफी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज देखने को मिल रहे थे. राज्य में मौत का तांडव चल रहा थी. जिसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे. रायपुर जिले में लगभग 20 कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, लेकिन जुलाई के बाद लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या प्रदेश में कम होती चली गई. जिस वजह से सभी कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है. हालांकि अभी भी प्रदेश में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम है(Corona patients decreasing in Chhattisgarh) . ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं. इस वजह से सभी कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है.

होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे मरीज

एक्टिव मरीज की बात की जाए तो प्रदेश में इस वक्त 326 एक्टिव मरीज है, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर और दुर्ग में 52-52 मरीजों की संख्या बतायी जा रही है. इसके अलावा रायगढ़ में 48, जसपुर में 25, दंतेवाड़ा में 19, धमतरी में 18 संक्रमित मरीज है. वहीं, ज्यादातर कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं. प्रदेश में अब तक कुल 10 लाख 6 हजार 33 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं. जिसमें से 8 लाख 21 हजार 823 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं. वहीं अब जो मरीज मिले हैं. वह ए-सिंप्टोमेटिक मरीज है. इस वजह से वह होम आइसोलेशन को ही सेलेक्ट कर रहे हैं.इस वजह से कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है.

अगर बढ़ा संक्रमण तो स्वास्थ्य विभाग तैयार

इस विषय में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रायपुर सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल (Raipur CMHO Dr. Meera Baghel) ने बताया कि प्रदेश में लगातार दूसरी लहर के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या कम होती जा रही है. जिसके कारण कोविड केयर सेंटर को बंद किया जा रहा है. लेकिन फिर वैसी भयावह स्थिति प्रदेश में बनती है तो स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पहले से तैयार (Health department alert about new variants of corona) है.