रायपुर : देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात जुदा हैं. राजधानी रायपुर के लोग गर्मी से परेशान People upset due to heat in Raipur हैं. मंगलवार की दोपहर रायपुर का पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया. अब सड़कों पर लोग स्वेटर की जगह खुद को धूप से बचाने के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं.



कई जिलों में ठंड बेअसर : मौसम का अचानक कभी सर्द होना तो कभी बेतहाशा गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा no cold in many districts of Chhattisgarh है. एक ओर कोरोना से लोगों को दिक्कत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर मौसम के उतार चढ़ाव से भी लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है. वैसे तो छत्तीसगढ़ में रायपुर गर्म इलाके में आता है लेकिन ठंड के सीजन में ठंडक का भी अहसास यहां के रहवासियों को होता है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी ठंड का रायपुर में कोई असर नहीं दिख रहा है.



क्या है मौसम विभाग का अनुमान : रायपुर मौसम विभाग Raipur Meteorological Department के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह से राज्य में ठिठुरन बढ़ेगी. उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण राज्य के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा. हालांकि लोगों के लिए राहत की बात ये है कि अभी राज्य में दिन के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है. लोगों को दिन में ठंड का एहसास नहीं हो रहा. हालांकि कई जिलों में रात में ठंड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है. Chhattisgarh weather update



प्रदेश के शहरों का तापमान: छत्तीसगढ़ में दिसंबर के महीने में पड़ने वाली ठंड गायब सी हो गई है. सिर्फ सुबह और रात को ही ठंड पड़ रही है. Weather Today Chhattisgarh दिन में भी गर्मी महसूस की जा रही है. अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे. सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री रायपुर माना एयरपोर्ट पर 31.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जगदलपुर का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री दुर्ग का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री राजनाथ गांव का अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया.Chhattisgarh Weather Update