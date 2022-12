मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2023

रायपुर: Gemini Rashifal 2023 :मिथुन राशि के जातक व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध होते New Year Yearly Gemini Horoscope 2023 हैं. मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है. बुध ग्रह एक सौम्य ग्रह है. यह अपनी सौम्यता आदि के लिए जाने जाते हैं. बुद्ध बुद्धिमता का परिचायक New Year Yearly Horoscope 2023 Prediction है. विशिष्टता सौम्यता याददाश्त से इसका गहरा संबंध है. mithun Rashifal 2023. मिथुन राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी तक शनि प्रतिकूल रहेगा. उसके बाद अनुकूलता दिखाई पड़ रही है. पुरुषार्थ से रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे. year 2023 Horoscope for Gemini people







मिथुन राशि वालें ये सावधानी बरतें : mithun Rashifal 2023 ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि "मिथुन राशि के जातक को वर्तमान समय में बुद्धिमता से काम करना चाहिए, साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण हनुमान चालीसा अथर्व शीर्ष गणेश चालीसा गणेश ऋण मुक्ति मोचन मंत्र का पाठ करना चाहिए. मिथुन राशि वाले जातकों को श्री गणेश गायत्री मंत्र अनुकूल Yearly Horoscope 2023 होंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए सुनहरा अवसर है."year 2023 for Gemini



ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में खेलेंगे विराट और रोहित



मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभ की स्थिति बन रही : ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा का कहना (gemini Horoscope 2023 Prediction) है कि "व्यापारी वर्ग को प्रयास और कोशिशों का लाभ मिलेगा. वर्ष के उत्तरार्ध अधिक फलदाई होगा. कार्य योजना बनाकर चलें. सुनियोजित होकर कार्य करना परिणाम देगा. संतान संबंधी चिंताएं कम होगी. यात्राओं का योग है. देश विदेश यात्रा से लाभ व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलेंगे. सामाजिक पद मिलने और बढ़ने की संभावना है. मिथुन राशि के जातक को कार्य संबंधी चिंता नहीं करनी Gemini Horoscope 2023 चाहिए. धर्म और नीति से लाभ मिलेगा. पराक्रम और पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होंगे. संयम और अनुशासन से चले. विवादों को टालना होगा. हरी चीजों का दान करना श्रेष्ठ रहेगा. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करें."Gemini horoscope for year 2023