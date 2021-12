रायपुर: कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Variant of Corona) से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है. हर कोई इस वैरिएंट को लेकर खौफ में हैं. सरकारें अलर्ट हो गई है. कई तरह के उपाय और पाबंदियों की बात की जा रही है. लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. भारत में ओमीक्रोन के 5 मरीज (5 Omicron patients in India) मिल चुके हैं. जिसमें 2 मरीज कर्नाटक , 1 गुजरात , 1 मुंबई और 1 दिल्ली के हैं. इसके साथ ही कई सैंपलो को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है. केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर बहुत पहले ही गाइडलाइन जारी (Violation of covid guidelines in Raipur market) कर दी है. जिसमें कहा गया है कि 12 हाई रिस्क वाले देशों से भारत में आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पर ही की जाएगी. सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा वहीं केंद्र के आदेश अनुसार सभी राज्यों में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. एयरपोर्ट में दूसरे देशों से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है. लेकिन बावजूद इसके खुद लोग लापरवाही बरत रहे हैं.

यह भी पढ़ें: International Badminton Tournament 2021: अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता स्कॉटलैंड में ईशान और तनिशा का कमाल

ईटीवी भारत ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर बाजार का जायजा लिया. जाना कि क्या लोग नए वैरिएंट को लेकर सावधान हैं. गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं. या अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है.

बाजार में लोग नजर आ रहे हैं लापरवाह

बाजार में लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं. लोगों ने मास्क का उपयोग करना कम कर दिया है.वहीं कई लोग ऐसे मिले जो मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि लोगों को समझाना होगा कि अभी तक कोरोना खत्म हुआ नहीं है. सावधानी बरतने की जरूरत है.

प्रदेश में बढ़ने लगी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या

वहीं शनिवार को प्रदेश में अचानक से संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है. पिछले कुछ महीनों से रोजाना लगभग 25 मरीज प्रदेश में मिल रहे थे. लेकिन कल 24 हज़ार 839 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया जिसमें 44 लोग संक्रमित मिले हैं. जो काफी चिंता की बात है.