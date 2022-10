रायपुर : दशहरा बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार हैं. जश्न की मान्यता सबकी अलग-अलग होती हैं. जैसे किसानो के लिए यह नयी फसलों के घर आने का जश्न हैं. पुराने वक़्त में इस दिन औजारों एवम हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे. लेकिन इन सबके पीछे एक ही कारण होता हैं बुराई पर अच्छाई की जीत. किसानों के लिए यह मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न, सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न हैं.

दशहरा अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. यह नवरात्र खत्म होते ही अगले दिन आने वाला त्योहार है. 2022 में 5 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है. इसे विजय पर्व या विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है. भारत में कुछ जगहों पर इस दिन रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा भी की जाती है. यह जगह इस प्रकार है – कर्नाटक के कोलार, मध्यप्रदेश के मंदसौर, राजस्थान के जोधपुर, आंध्रप्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल के बैजनाथ जगहों पर रावण की पूजा की जाती है.

क्या है दशहरा को लेकर कहानी : दशहरा के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिनमे सबसे प्रचलित कथा हैं भगवान राम का युद्ध जीतना अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को (Story of Ram and Ravana in Dussehra) तोड़ना. राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था एवम उनके छोटे भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण था. राजा दशरथ राम के पिता थे. उनकी पत्नी कैकई के कारण इन तीनो को चौदह वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़ कर जाना पड़ा. उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया. mythological story of dussehra

रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था. जिसके पास सोने की लंका थी. लेकिन उसमें अपार अहंकार भी था. वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन मानता था. वास्तव में रावण के पिता विशर्वा एक ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की थी. इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था. वहीं एक राक्षस के जैसी शक्ति. इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था. जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था. राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना और हनुमान जी ने राम का साथ दिया. इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया. अन्त में भगवान राम ने रावण समेत उसके पूरे कुल को मारकर उसके घमंड का नाश किया.

आधुनिक दौर में कैसे मनाया जाता है दशहरा :आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता हैं. माता के नौ दिन की समाप्ति के बाद दसवें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता हैं. जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कलाकार रामायण के पात्र बनते हैं और राम-रावण के इस युद्ध को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं. dussehra festival in India