Bhanupratappur assembly by election रायपुर में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई. इस मीटिंग में कुल 17 नामों का जिक्र हुआ. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इन 17 नामों में से कुल पांच नामों पर चर्चा हुई. उसके बाद यह पांच नाम दिल्ली आलाकमान को भेजे गए हैं. अब दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की मुहर के बाद भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान होगा.BJP election committee meeting held in raipur

भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर गहमागहमी का दौर जारी है. यहां के लिए दोनों दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर कई दौर का मंथन किया है. इस बीच ईटीवी भारत ने भानुप्रतापपुर के लोगों से उम्मीदवार को लेकर बात की है.

छत्तीसगढ़ में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का दौरा प्रस्तावित है. ऐसे में राजनीतिक दलों में मोहन भागवत के दौरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. वैसे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति गौरव दिवस वाले दिन आ रहे हैं. जहां उन्हें जशपुर में मूर्ति का अनावरण करना है.लेकिन इसी बहाने विरोधी इस दौरे को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं.RSS chief Mohan Bhagwat visits Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर अब पार्टियां बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रही हैं. आने वाले चुनाव में महिलाओं को केंद्रित करके ही पार्टियां मैदान में उतरेगी. एक तरफ बीजेपी ने बिलासपुर की हुंकार रैली से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया है.वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन बस्तर दौरे पर महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं. इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं.

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लाल बहादुर नगर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे. जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने स्वागत किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्राचीन हनुमान मंदिर और साईं मंदिर में पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों से चर्चा की.

premature release convicts nalini p ravichandran. पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिहाई दे दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले पर मोदी सरकार की चुप्पी निंदनीय है. सीएम बघेल ने कहा कि इस आदेश से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी.rajiv gandhi assassination

दिल्ली-एनसीआर में रात करीब आठ बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. इससे तीन दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जिसका केंद्र नेपाल में था. पड़ोसी देश में इस भूकंप की वजह से छह लोगों की मौत हो गई थी.

हरियाणा के मेवात जिले के नूह की रहने वाली 18 माह की माहिरा को बचाया नहीं जा सका. उसे छह नवंबर को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था लेकिन शुक्रवार को उसने आखिरी सांस ली. लेकिन माहिरा ने जाते-जाते दो लोगों की जिंदगी बचा ली. (18 months old Mahira organ saved lives of two people)

इंग्लैंड-पाक ग्रैंड फिनाले की पूर्व संध्या पर, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और हरफनमौला खिलाड़ी मुश्ताक मोहम्मद (Mushtaq Mohammad) ने बर्मिंघम, इंग्लैंड से ईटीवी भारत के कोलकाता ब्यूरो चीफ संजीब गुहा से फोन पर खास बातचीत की.

बिपाशा बसु ने बेटी होने की खबर को कंफर्म कर सोशल मीडिया पर नन्हीं परी की पहली झलक शेयर की है. साथ ही एक्ट्रेस ने बेटी के नाम का भी खुलासा कर दिया है.

