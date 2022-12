मेष राशिवालों के लिए नए साल पर बने दो योग

रायपुर: Mesh Rashifal 2023 अंग्रेजी वर्ष पौष शुक्ल दशमी रविवार के सुखद संयोग में शुरू हो रहा है. नए अंग्रेजी साल में अश्वनी नक्षत्र शिवयोग, तैतिल और ववकरण का सुंदर संयोग देखने को मिल रहा है. आज के दिन आनंद योग और शिव योग दोनों ही महत्वपूर्ण योग. इसे एक अच्छा संयोग प्रदान कर रहे हैं. व्यापार शिक्षा में क्या संभावनाएं हैं. राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास (What is special for people of Aries) रहने वाला है. इसे लेकर ईटीवी भारत से ज्योतिषविद विनीत शर्मा ने बात की.





मेष राशि अग्नि का प्रतीक: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित विनीत शर्मा (Astrologer Pandit Vineet Sharma) ने बताया कि "मेष राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं. मंगल साहस शौर्य पुरुषार्थ और अग्नि का प्रतीक है. मेष राशि वाले जातकों के लिए निश्चित ही यह वर्ष अनुकूल फलदाई है. वर्ष भर राहु मेष राशि में रहेंगे. कार्य करने का स्तर अच्छा रहेगा. ऊर्जा उच्च स्तर की रहेगी. पुरुषार्थ और मेहनत से कार्य सिद्ध होंगे. लगन से कार्य बनेंगे. मेष राशि वाले जातकों को न्याय मिलने में कुछ बाधा आ सकती है. चरणबद्ध रूप में न्याय मिलेगा. धीरे धीरे करके कार्य सिद्ध होंगे. यश और प्रतिष्ठा समय के साथ प्राप्त होंगे. विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत और कंबाइंड स्थिति में स्टडी करनी चाहिए."



कर्म का फल प्राप्त करने में होगी परेशानी: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि "नए आधुनिक संसाधनों से अपने आप को अपडेट करना उचित रहेगा. वर्षभर शनि मकर राशि में रहेंगे. जो मेष राशि वाले जातकों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे. श्रम और मेहनत से कार्य सिद्ध होंगे. साल के प्रारंभ में गुरु व्यय स्थान में रहेंगे. अतः कर्मफल जटिलताओं से प्राप्त होगा. मेहनत मशक्कत में कमी ना रखें. समय आपके अनुकूल है. नवीन वर्ष में चंद्रमा, मेष राशि मंगल, वृषभ राशि बुध, धनु राशि गुरु, मीन राशि शुक्र, मकर राशि और केतु तुला राशि में रहेंगे. इस प्रभाव से आपको सामान्य अड़चनों के साथ कार्य में सफलता मिलेगी. जीवन में संघर्ष रह सकता है. कार्यों को नियोजित ढंग से करना उचित रहेगा."