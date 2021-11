रायपुरः दिसंबर महीने के मध्य में खरमास (Kharmas month 2021) शुरू (Kharmas starts from month of December) हो रही है. बावजूद इसके इस माह में कई व्रत-त्यौहार (Major festivals and vrat of December 2021)हैं. जिसका खास महत्व है. आइए आपको हम बताते हैं कि दिसंबर माह में कौन-कौन से व्रत त्यौहार हैं.

इन खास व्रतों का है महत्व

प्रदोष व्रत: पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि 02 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को रात 08 बजकर 26 मिनट से आरंभ हो जाएगी और 03 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को शाम 04 बजकर 55 मिनट पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा.

स्नानदान श्राद्ध अमावस्या : 4 दिसंबर को स्‍नान-दान श्राद्ध अमावस्‍या है. इसके अलावा इस द‍िन साल का अंत‍िम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है.

नाग दिवाली : नाग दिवाली और व‍िवाह पंचमी इस बार 8 दिसंबर को है. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि व‍िशेष महत्‍व रखती है. कहा जाता है कि इसी द‍िन भगवान श्रीराम के साथ माता जानकी का व‍िवाह संपन्‍न हुआ था. यही कारण है कि इस द‍िन को विवाह पंचमी और श्रीराम व‍िवाहोत्‍सव के नाम से जाना जाता है.

सफला एकादशी व्रत : पौष मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं. सफला एकादशी का व्रत और उपवास करने से भक्तों को जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

दिसंबर माह में है ये व्रत त्यौहार